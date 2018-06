Akcionářské změny v CETV?

Akcie mediální Central European Media Enterprises (CETV) v posledním zhruba měsíci předvádějí na Nasdaq poměrně nevýrazný kurzový vývoj. Páteční seance nicméně přinesla abnormalitu, zejména z pohledu zobchodovaného objemu.

Zatímco především první polovina seance se odehrávala opět ve značně poklidném duchu, druhá část přinesla kurzově pozitivní vývoj, který se za zvýšené likvidity začal potvrzovat v poslední hodině obchodování. Titul se podíval až na 4,05 USD, nakonec růstem o 3,9 % vyrovnal své červnové maximum 4 USD, resp. zároveň vlastně 7týdenní maximum.

Zajímavý však byl obchod v samotném závěru, resp. pak i obchody v „after hours“. V okamžiku uzavírání trhu změnilo majitele více než půl milionem akcií CETV. Zhruba 20 minut poté v poobchodní fázi burza zaevidovala obchod s objemem dokonce 1,19 milionu akcií CETV, opět za kurz 4 USD. Po další čtvrt hodině vyměnilo majitele při jednom obchodu téměř 626 tisíc akcií CETV za atypický kurz 3,9996 USD, resp. ve stejný okamžik ale také přes 548 tisíc akcií CETV za „přetočený“ nezvyklý kurz 4,0004 USD.

Obchody s 3,7 procent free floatu

V zámoří zkrátka v pátek vyměnilo majitele celkově přes 3,276 milionu akcií CETV oproti v posledních 50 seancích průměrných 177 tisíc akcií. Větší denní likviditu titul zkrátka letos na Nasdaq nezažil, resp. zajímavé je, že obdobný výrazně nadprůměrný objem titul zaznamenal „přesně“ před rokem. Tehdy 23. června majitele vyměnilo celkem 3,176 milionu akcií CETV.

Burzy dosud evidují objem obchodované třídy A akcií CETV ve výši 148,7 milionu kusů. Ve vztahu k tomuto objemu tedy v pátek vyměnilo majitele na 2,2 % akcií. Jak známo vzhledem k nedávné provedené konverzi warrantů na akcie CETV se objem zmiňované emise výrazně zvýšil na 251,6 milionu akcií. V rukou Time Warner, resp. nyní již AT&T je již přes 162 milionu akcií zmiňované třídy A. „Volně“ obchodovaných akcií, resp. tedy tzv. free float je společností udáván ve výši zhruba 89,3 milionu akcií, resp. 35,5 %. Při tomto pohledu tak v pátek vyměnilo akcie téměř 3,7 % free floatu.

Emise dále vzroste?

Počet vydaných veřejně obchodovaných akcií CETV se však nejspíše dále navýší. Lze totiž očekávat, že Time Warner potažmo AT&T v pondělí 25.6. využije svého práva na konverzi 200 tisíc akcií třídy B za kurz 2,42 USD, resp. díky tomu získá dalších 111,1 milionu akcií třídy A.

Kdo oznámí změnu?

Vzhledem k výše uvedenému se zdá být pravděpodobné, že se brzy objeví regulatorní hlášení o akcionářské změně či změnách.

K letos zveřejněným akcionářským pohybům lze zmínit především v únoru odkryté předchozí nákupy americké skupiny Janus Henderson, která ke konci roku skokově navýšila podíl na 7,61 milionu akcií, resp. tehdy na 5,2 %. V květnu se však ukázalo, že následně v 1. kvartále letos prodala 938 tisíc akcií.

Pokles podílu v posledních týdnech v regulatorním hlášení oznámila naposledy rovněž zámořská T. Rowe Price Associates či především největší investiční skupiny světa BlackRock. Ta zejména loni postupně navýšila svůj podíl na více než 3 %. V květnu však oznámila pokles pod 3 % hranici, resp. na „jen“ 1,91 %. Fyzicky však, kromě určitých změn ve struktuře vlastněných produktů, svou zainteresovanost v CETV vlastně příliš nezměnila. Hlášený pokles obou skupin totiž souvisí především se změnou celkového počtu evidovaného kapitálu společnosti CETV po zmiňované realizaci warrantů.

Níže přehled největších 15ti minoritních akcionářů CETV (změny do 31.3.2018)





Zdroj: Nasdaq

Manažerský motivační program neutuchá

Vedení společnosti CETV si v posledních týdnech přišlo na další akciové, resp. opční odměny. Zatímco v první polovině června získalo 9 členů managementu zdarma dohromady 437 tisíc akcií, v minulém týdnu si 4 manažeři přišli na práva na nabytí celkem 203 tisíc akcií.

„Balkán“ a short pozice

Živější obchodování může pokračovat i v následujících dnech, když do konce června by mělo dojít k rozuzlení prodeje aktiv na Balkáně a rozhodování investorů mohou ovlivnit také nové zprávy o množství krátkých pozic na titulu k 15. červnu. Ty by burza Nasdaq měla zveřejnit v úvodu týdne. Zatímco v druhé polovině dubna došlo k poklesu na nové 7leté minimu 1,91 milionu akcií, květen přinesl obrat. K polovině měsíce bylo evidováno 2,168 milionu short akcií CETV, ke konci měsíce pak již 2,258 milionu.

Vzhledem k pátečnímu pozitivnímu vývoji na Nasdaq lze v pondělí na pražské burze na titulu očekávat vyšší otevření. Ve vztahu k aktuálnímu kurzu dolaru by šlo v přepočtu hovořit o ceně 88,40 Kč.