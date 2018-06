Praze vládnou před volbami Piráti. Kdo by vyhrál v dalších městech?

Komunální volby se blíží a většina velkých politických stran už startuje své volební kampaně. Podle exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který má televize Nova k dispozici, by ve volbách v největších českých městech v těchto dnech uspěly hnutí ANO a ODS. V Praze by zvítězili Piráti.

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem. Jen v těchto šesti městech žije téměř čtvrtina obyvatel Česka. Dohromady hospodaří s rozpočtem přesahujícím 105 miliard korun. Už jen z těchto důvodů jsou pro velké české politické strany komunální volby důležité.

Pokud by volby dopadly tak, jak předpokládá průzkum společnosti SANEP, tak by v Praze uspěli Piráti a pod jejich vedením by v metropoli mohla vzniknout koalice složená ještě z ODS, TOP 09 a STAN. Praha by se stala prvním městem s pirátským primátorem. Hnutí ANO a ČSSD by nad metropolí ztratily kontrolu a skončily by v opozici.

Co se Brna týče, podle průzkumu by zvítězilo hnutí ANO před ODS, ale sestavit fungující koalici by nebylo ani pro jednu ze stran nic jednoduchého. Musely by totiž najít společnou řeč a navíc průniky s Piráty nebo SPD.

A i v Ostravě by s obrovským předstihem zvítězilo hnutí ANO před druhým hnutím SPD a sestavit stabilní vedení města by patrně nebylo tak komplikované jako v Brně.

Na západě Čech (v Plzni) by vyhrálo hnutí ANO, už by se ale neopakovala situace z minulých voleb, kdy se domluvili občanští a sociální demokraté a hnutí ANO společně vyšachovali. Přesto by vítězné hnutí ANO patrně čekala dlouhá a komplikovaná vyjednávání a hledání spojenců.

I v městě bílých tygrů (Liberci) by vítězství získalo ANO, ale ani tady by povolební situace nebyla rozhodně jednoduchá. Na druhém místě by skončilo hnutí Starostů a s odstupem za ním SPD a Piráti.

Na stupni vítězů v Ústí nad Labem by stálo hnutí ANO další čtyři strany by podle červnového průzkumu překonaly desetiprocentní hranici. Naopak pro sociální demokraty nebo TOP 09 by volby znamenaly porážku.

Kolik peněz chtějí velké politické strany utratit za své předvolební kampaně, se zatím odhadnout nedá. Na rozdíl od voleb prezidentských nebo parlamentních, totiž volby do obecních zastupitelstev nemají finanční limit.