Kolony, objížďky, rozkopané silnice: cesta na dovolenou bude peklo

Ti, co odjíždějí tento víkend na dovolenou, si musí dát pozor na různá dopravní omezení. Ty jsou téměř na každém tahu do zahraničí. Silničáři pracují třeba na silnici I/38 z Jihlavy do Znojma, kterou využívají mnozí turisté mířící do Chorvatska. Situace není lepší ani na tahu přes Mikulov.

Rozkopané silnice, objížďky, kolony. Řidiče mířící na dovolenou čeká pořádně peklo. Omezení jsou na téměř všech hlavních tazích do zahraničí.

Pokud míříte na jih, dálnici D1 nemůžete minout. Hlavní dopravní tepna se mezi Prahou a Brnem opravuje na pěti místech. Až 39 kilometrů tak po nejvytíženější české dálnici pojedete maximálně 80 km/h.

Jižní Morava

Dálnice D2 na Slovensko je snad jediná, kde by vás žádná velká omezení potkat neměla. Kolony a zdržení naopak hrozí kvůli omezením před Mikulovem, pokud se vydáte na jih po dálnici D52 a navazující silnici I/52.

Vysočina

Mnozí řidiči využívají pro cesty na jih raději silnici I/38 z Jihlavy na Znojmo a dále na Vídeň, Slovinsko, Chorvatsko nebo Itálii. Jenže tepna, kterou denně projedou tisíce aut, je rozkopaná hned na několika místech. Třeba v Jihlavě staví silničáři nové mosty.

"Mezi Želetavou a Moravskými Budějovicemi je pět úseků v opravě. Na tyto úseky dohlížejí policisté," řekla TV Nova mluvčí policistů Kraje Vysočina Dana Čírtková.

Jižní Čechy