Nová Trumpova hrozba: Zavedeme 20 % clo na všechna auta z EU

Clo ve výši 20 % na všechna auta montovaná v Evropské unii a přivážená do USA. Taková je nejnovější hrozba amerického prezidenta Donalda Trumpa. Evropské akcie již reagují. Německý index DAX pod tlakem automobilových titulů odevzdal průběžné zisky. Index evropských výrobců automobilů a autodílů STOXX Europe 600 Automobiles & Parts zamířil prudce dolů, odpisuje zhruba 1 procento.

Americká administrativa začala před měsícem zkoumat, zda dovoz aut do USA nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost. Americký ministr obchodu Wilbur Ross ve čtvrtek uvedl, že jeho úřad chce vyšetřování dokončit do konce července nebo srpna.

„Pokud tato cla a překážky brzy nepadnou a neodstraní se, zavedeme 20% clo na všechna jejich auta mířící do USA. Vyrábějte je tady!“ napsal Trump na Twitteru.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!