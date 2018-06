ÚOHS schválil vstup čínské Citic Group do CEFC Group Europe

"Rozhodnutí ÚOHS jsme obdrželi, více nebudeme nyní uvádět," řekl ČTK mluvčí CEFC Europe Pavel Bednář.Snaha o odkup společnosti CEFC Europe přišla poté, co skupina J&T postoupila pohledávky vůči ní společnosti Rainbow Wisdom, kterou ovládá CITIC. Je čínským státním konglomerátem a má v CEFC Europe podíl 49 procent, patří mezi největší firmy na světě. Podle žebříčku Global Fortune 500 má obrat v přepočtu kolem 730 miliard korun a spravuje aktiva v hodnotě 930 miliard dolarů (20 bilionů Kč ).ÚOHS dříve uvedl, že společnost CITIC požádala o posouzení převzetí prostřednictvím společnosti Hengxin Enterprises Limited registrovanou na Britských panenských ostrovech. Vedle CEFC Europe má získat i podíl ve firmě Lapasan. "K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti hutnictví a metalurgie, pivovarnictví, provozování hotelů, provozování sportovního klubu, pronájmu nemovitostí a výroby hliníkových kol a hliníkových odlitků pro automobilový průmysl ," uvedl ÚOHS.Vedle zmíněných firem vlastní CEFC podíly ještě v cestovní agentuře Invia.cz, ovládá strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, vlastní stadion Slavie v Edenu. Dále je vlastníkem budovy bývalé Živnobanky v centru Prahy. V Česku spravuje aktiva přes 38 miliard korun a do Česka ji přivedl bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Čínská mateřská společnost si Česko vybrala jako místo pro expanzi do Evropy CITIC Group byla založena v roce 1979 jako první čínská investiční společnost s cílem přilákat zahraniční kapitál, představit moderní technologie a zavádět nejnovější mezinárodní postupy do fungování a řízení podniků. Je hlavním sponzorem čínské fotbalové Superligy. Své aktivity rozvíjí ve více než stovce zemí světa.