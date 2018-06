Peter Socha: Klienti AXA vyžadují řešení připravená na míru

Potreby klientov sa z roka na rok menia. Trendom je podľa Petra Sochu, riaditeľa životného poistenia a sporenia skupiny AXA v Česku i na Slovensku fakt, že klienti vyžadujú individualizované riešenia šité na mieru.

„Blížime sa do tej fázy v tomto sektore, kedy už nestačí mať jeden poistný produkt pre celú skupinu poistencov, ale potrebujeme poistenie nastaviť individualizovane, pre každého klienta samostatne,“ prezrádza v rozhovore Peter Socha zo skupiny AXA v Česku i na Slovensku pre portál oPoisteni.sk.

Nedávno vláda schválila novú poistnú daň, ktorá má platiť od októbra tohto roka. Aký to bude mať podľa vás vplyv na poistný sektor, prípadne i na vašu AXA poisťovňu?

Čo to bude znamenať pre prax, ešte v tejto chvíli nie je nikomu úplne jasné. Musíme sa pozrieť na konkrétne znenie uvedeného zákona a prehodnotiť odhadované dopady. Zo zákona zatiaľ nie je úplne jasné, kto má daň reálne platiť, teda či daňovníkom je poisťovňa alebo klient. Rezort financií si týmto krokom „rozviazal ruky“, pre neho je prioritné, aby dostal požadované financie do štátneho rozpočtu.

Argumenty typu – zlepšíte si v poisťovni efektivitu, alebo zaplať to zo zisku, sa síce veľmi dobre počúvajú, ale v reálnom živote to funguje trocha inak. Skôr či neskôr to bude mať priamo dopad aj na klientov, dlhodobo to bez toho určite nebude udržateľné. Oveľa dôležitejšie je to, že poistná daň sa má týkať celého portfólia poistných zmlúv v rámci neživotného poistenia, ktoré boli podpísané na dlhé roky dopredu a vyriešiť to spolu s celým portfóliom našich klientov bude extrémne náročný proces.

Keďže zákon má platiť od 1. októbra, už teraz sme vo veľkom strese, aby sme dodržali legislatívne podmienky. Pri pohľade na pripomienky tohto zákona, Národná banka Slovenska i generálna prokuratúra to povedali jasne: novela je nepriechodná, pretože je retroaktívna.

Aký bol pre vašu poisťovňu uplynulý rok a na čo ste sa prioritne zameriavali?

Uplynulý rok vnímame veľmi pozitívne, darilo sa nám výborne. Myslíme si, že máme dobré riešenia, či už sa to týka produktov, inovácií, ale i poskytovaného servisu. Priniesli sme inovácie, ktoré zlepšujú komfort zákazníkov. Samozrejme, poisťovníctvo predstavuje dlhú a náročnú cestu, neustále sa menia aj potreby klientov. Tí v súčasnosti požadujú mať k dispozícii potrebné produkty i služby prakticky hneď, musíme sa týmto ich spožiadavkám prispôsobiť.

Vlani sme napríklad spustili novú online aplikáciu na hlásenie poistných udalostí v životnom poistení. Ako jedni z prvých na Slovensku i Česku umožňujeme klientom v rámci jedného hlásenia oznámiť i viac škôd z rôznych rizík, ktoré majú zmluvne poistené.

Čas od požiadania poistného plnenia klientom, až do vybavenia jeho poistnej udalosti, je v jednoduchších prípadoch menej ako hodinu, čo mnohí veľmi oceňujú. Našou dlhodobou stratégiou je dôsledná orientácia na zákazníka, posilnenie vzťahov s ním a posun do úlohy partnera, ktorý stojí po jeho boku vo všetkých kľúčových momentoch jeho života.

Na ktorých dôležitých procesoch aktívne pracujete a čo je pre vás v danom období najťažšie?

Prioritne sa budeme v nasledujúcich týždňoch venovať novoschválenej poistnej dani, urobíme si konkrétne prepočty a nastavíme následné procesy. Stále pracujeme na zlepšení komfortu pre klienta, pokiaľ ide o digitalizáciu procesov i lepší servis. O par dni nás čaká aplikovanie nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), čo je tiež náročná úloha. V poslednom období vnímame nový trend – klienti si chcú viac poisťovať poistné riziká v budúcnosti, teda vracajú sa k podstate životného poistenia.

Ešte pred pár rokmi sme vnímali boom investičného životného poistenia, medzi zákazníkmi bolo menej preferované rizikové poistenie, v súčasnosti sa prikláňajú buď k ich vzájomnej kombinácii, alebo uprednostňujú rizikové poistenie. Novinkou je tiež fakt, že klienti vyžadujú v poisťovníctve individualizované riešenia šité na mieru. Blížime sa do tej fázy v poistnom sektore, kedy už nestačí mať jeden poistný produkt pre celú skupinu poistencov, ale potrebujeme ich nastaviť individualizovane, pre každého klienta samostatne.

Čo tento trend znamená pre vašu AXA poisťovňu?

Musíme voliť kombináciu viacerých faktorov, aby sme uspokojili potreby klientov – od správneho nastavenia produktov, moderných a inovatívnych technológií i ceny. V súčasnosti už prestávame hovoriť o tom, že chceme vylepšiť ten-ktorý produkt, ale potrebujeme vylepšiť celé komplexné riešenie pre konkrétneho zákazníka.

Je potrebné ho sprevádzať celým životným cyklom, od vstupu do poistenia, až do vyššieho veku a byť mu neustále po ruke. Tento trend je jednoznačný a aj do budúcnosti budeme musieť čím ďalej tým viac poistné riešenia individualizovať.

Na akých novinkách staviate tento rok 2018 a kde vnímate potenciál, ktorým sa chcete uberať?

V prvom rade sa musíme vysporiadať s 8-percentnou daňou pri neživotnom poistení. Veľmi diskutovanou témou je aj regulácia provízií za finančné sprostredkovanie, na čo budeme musieť v krátkom čase reagovať. Netvrdíme, že ide o témy, ktoré primárne a v konečnom dôsledku pomôžu klientovi – napríklad poistná daň na nich nebude pozitívny vplyv. Alfou a omegou pre naše aktivity je poskytovanie individualizovaných riešení pre klientov, v rámci komplexného a profesionálneho servisu.

Dve doplňujúce otázky pre top manažéra:

Čo považujete ako manažér za svoj najväčší úspech i bod zlomu počas kariéry v poisťovníctve?

Počas svojej kariéry, po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, som prešiel viacerými pracovnými pozíciami. Pre skupinu AXA pracujem od roku 2005. Začínal som v bankovom sektore, kde som postupne zastával rôzne riadiace pozície a od roku 2000 som sa venoval penzijnému sektoru, určitý čas aj ako predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. S mojou kariérou som spokojný.

Prešiel som viacerými odbormi – od financií, vedenie prevádzky, marketingu, produktu až po kompletné riadenie. Za úspech považujem, že som to v zdraví prežil a verím, že mám svoj pracovný aj osobný život stále pod kontrolou. Zásadným prelomovým bodom bolo pre mňa spustenie druhého piliera, ktorý vtedy bol mojou „srdcovkou“. Keďže uplynulý rok bol pre skupinu AXA ako mimoriadne úspešný, vnímam to tiež ako významný medzník v mojej kariére.

Volíte vo firme k zamestnancom skôr manažérsky alebo líderský prístup? Aký máte DNA vzorec na dosiahnutie úspechu – čo sa vám osvedčuje?

Osobne preferuje líderský štýl práce. Rád sa s kolegami porozprávam o tom, čo chceme spoločne dosiahnuť a potom hľadáme možné riešenia, ako sa dostať k vytúženému cieľu. Som otvorený a nemám ambíciu poznať detaily každodennej práce každého manažéra, neriadim ich direktívne. Verim, že moji kolegovia to oceňujú a vzájomne fungujeme ako výborný a prosperujúci tím.