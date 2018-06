Jak vidí Rakušané téma ochrany dat v bankách a pojišťovnách

Podle nedávno provedené studie schvaluje přísnější pravidla pro nakládání s daty v bankách a pojišťovnách většina klientů – a to i přesto, že obecně panuje už nyní důvěra, že data jsou v těchto institucích ochráněna proti nepovolané manipulaci. Dvě třetiny dotázaných dokonce uvedly, že je pro ně ochrana dat ještě důležitější než podmínky nebo poradenství. Podobný podíl respondentů si přeje od své finanční instituce více informací o ochraně jejich dat.

Rakouský marketingový svaz ve finančních službách (Finanz-Marketing Verband Österreich FMVÖ) provedl v minulých týdnech on-line anketu, s níž oslovil 4000 osob, kde se mimo jiné zajímal i o téma ochrany dat v sektoru bank a pojišťoven.

Většina je pro přísnější pravidla

Zcela zásadně vítá jasná většina přísnější pravidla pro ochranu dat ve finanční branži: 66 % to považuje za „nezbytné“. Jen 16 % jsou jiného názoru, 18 % se rozhodli pro odpověď „nevím“. Zákazníci neberou téma nakládání s daty na lehkou váhu. Vysoké ztotožnění s přísnějšími regulemi se táhne napříč celými skupinami rakouské populace pouze s malými rozdíly. Důležitější než podmínky nebo kvalita poradenství

Další poznatky ze studie ukazují, že mínění většiny klientů vychází ze zásady, že „vždycky může být ochrana lepší a nikdy jí není dost“. Tak například se většina dotázaných přiklonila k tezi, že jistota a zabezpečení při finančních obchodech je pro ně nejdůležitější, ještě důležitější, než jsou smluvní podmínky a poradenství.

Podíl 69,3 % s tím zcela nebo minimálně spíše souhlasí (dalších 24,3 % „částečně“). Že by současná ochranná opatření u finančních obchodů byla už příliš? S tím souhlasí zase jen menšina. K takovému závěru by se totiž vůbec nebo spíše nepřiklonilo 69,3 % dotázaných (a dalších 15,5 % částečně).

Relativně vysoká důvěra v instituce

Ačkoli se většina respondentů vyslovila pro přísnější ochranu dat, důvěřuje současně velká část z nich ochraně údajů v institucích v odvětví už teď. Podíl 65,1 % jsou zcela nebo minimálně spíše toho názoru, že jejich data jsou v bankách nebo pojišťovnách zajištěny proti nepovolané manipulaci s nimi; částečně souhlasí dalších 26,2 % respondentů.

Pochybení v této oblasti by pravděpodobně vedlo k ukončení zákaznického vztahu: pokud by banka nebo pojišťovna předala bez souhlasu klienta dále a pokud by se zákazník o takovém kroku dozvěděl, bylo by to pro 79,5 % (zcela nebo spíše) důvodem k okamžité změně finančního partnera.

Více informací o ochraně dat je žádoucích

Podíl 68 % účastníků ankety uvedlo, že by uvítali, aby je jejich banka nebo pojišťovna informovala obšírněji o opatřeních k ochraně osobních dat. Podle svých výpovědí bylo informováno na téma ochrany dat jen 38 % respondentů. Zjevně tady pociťuje většina dotázaných dluh: sami se byli už informovat na toto téma ve 13 % případů.