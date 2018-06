Postřehy Evy Gmentové: Hold ženám…

Koncem května byly vyhodnoceny nejlepší pojišťovny a nejlepší makléři, a já se k této události ještě jednou vrátím. Paní Jiřina Nepalová si povzdechla, že je na ceremoniálu málo žen. Povzdechla si, že za makléře a pojišťovny ocenění přebírali až na dvě výjimky v sukních samí muži.

Nepochybuji o tom, že paní Nepalová dobře ví, že jak v pojišťovnách, tak u makléřů jsou ženy v převaze, ale již nejsou v převaze v manažerských pozicích. Je to nepochybně nešvar celé naší ekonomiky, nejen pojišťovnictví. Nejsem feministka ani zastánce povinných kvót na cokoliv, zastoupení žen ve vedení firem nevyjímaje, ale přesto mi přijde líto, že ženy v pojišťovnictví nejsou více vidět.

Možná je v našem národě stále zakořeněno Jiráskovské „Běda mužům, kterým žena vládne“. Upřímně by mě zajímalo, kde k tomu Jirásek vlastně přišel a proč ve své pověsti vložil jednomu z vladyků tato slova do úst.

Z historie, ale i ze současnosti jsou známy matriarcháty, které fungovaly, a některé fungují dodnes. Nechytejte se teď za hlavu, nechci zavádět nové pořádky, jen nevím, co to Jiráska napadlo, že mu byla Libuše málo a potřeboval na knížecí stolec dostat nějakého oráče. Že by muž od pluhu dokázal vládnout národu lépe než vzdělaná žena? Pánové prominou, ale nejsem o tom přesvědčena. Královna Viktorie i současná britská královna jsou mi důkazem. Ale ať už jsou to jen pověsti, nebo je na nich kousek pravdy, Jirásek tímto výrokem celý náš národ zaklel. Naštěstí toto neplatí v naší zemi plošně, protože jinak bychom nemohli obdivovat paní Ing. Jaroslavu Valovou, zakladatelku a majitelku Siko koupelen, paní doktorku Simonu Sokolovou, ředitelku firmy Olma Olomouc, senátorku profesorku MUDr. Evu Sykovou, doktorku věd, paní Jiřinu Nepalovou, ředitelku společnosti RENOMIA, a.s., a ani mnoho dalších oceněných významných manažerek. Ještěže takové ženy máme.

Ani v pojišťovnictví nemáme žen málo, i proto, že v tomto oboru jsou v kurzu vlastnosti jako spolehlivost, pečlivost, organizační schopnosti, empatie a komunikativnost, a to vše jsou vlastnosti, kterými se typicky vyznačují ženy. Lidé s těmito vlastnostmi jsou v tomto oboru zvlášť ceněni, protože odvádějí dobrou práci, mají hodně klientů a dosahují skvělých výsledků. I ženy jsou tedy v tomto oboru oceňovány a na některé pozice, někdy i manažerské, jsou přijímány spíše než muži.

Nebudu si brát na pomoc statistiku, abych mluvila v přesných číslech, ale troufnu si odhadnout, že podíl žen v pojišťovnictví je více než 50 %. Přesto jsou málo vidět. V kancelářích, na chodbách a u klientů jsou vidět hodně, ale tam, kde se soutěží a rozdávají se ceny, je jich poskrovnu. Někdy je to tím, že jsou těmi tichými pilnými včelkami, které tvrdě pracují a svoji práci neumějí prodat. Někdy tím, že skromně, a především moudře nechávají slávu mužům, protože muži jsou ti, kdo rádi soutěží, a ještě raději vyhrávají. Přesto si i já myslím, že je hodně žen, které by měly stát po boku vítězů nebo cenu přebírat. Jen to tak v praxi není.

Mohla bych tu začít vyjmenovávat a poukazovat na jejich práci, výsledky a úspěchy, ale na to by mi nestačilo ani deset článků. Mohla bych psát o všech ženách, se kterými jsem se při své práci setkala a na které nikdy nezapomenu, protože byly nejen profesionálkami na svém místě, ale zároveň byly věcné a vstřícné, a hlavně držely slovo.

Mohla bych psát o všech těch bezejmenných ženách, které spravují obrovské obchody a rozhodují o úpisu či likvidaci. Mohla bych psát o tom, že dokáží dělat několik věcí najednou a být na několika místech či židlích zároveň, ale stále zůstávají půvabnými a noblesními dámami.

Mohla bych psát o tom, jak s grácií sobě vlastní zvládají stres a nepříjemné klienty. Mohla bych psát o spoustě předností významných postav ve službách pojištění. Mohla bych, ale nebudu. Stejně jako ony zůstávají v pozadí, i já jim chci vzdát jen tichý hold bez dlouhých proslovů a kudrlinek.

Ale nemohu zapomenout ještě na jiné ženy, velmi důležité, které při těchto příležitostech zůstávají doma. Jsou to manželky a partnerky úspěšných mužů. Bez perfektního zázemí by ani muži nemohli vykonávat manažerské pozice a chodit si pro krásné ceny. Proto i těmto ženám je potřeba vzdát hold a díky.

Možná si říkáte, že když žena píše o ženách, co jiného čekat. Pravděpodobně nic víc, než že je mi ctí být jednou z nich.

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Specialista na vzdělávání v oblasti korporátního pojištění

Zakladatelka E.G.I. Education Grow Insurance