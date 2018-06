Jak do portfolia vybrat ty nejlepší akcie? Campbell Harvey z Duke University, Yan Liuová z Texas A&M University a Heqing Zhuová z University of Oklahoma ve společné studii přišli s unikátním seznamem faktorů, kterým by investoři měli věnovat pozornost.

Pokud se již radujete, že se z vás brzy stanou noví věštci z Omahy, asi vás zklameme. Faktorů, jež údajně vedou k zaručeným výdělkům na burzách, je totiž rovnou 300. Ti, kdo by chtěli analýze na základě tohoto seznamu podrobit všechny akcie z indexu S&P 500, by si měli vyhradit pár víkendů.

Guanhao Feng ze City University of Hong Kong, Stefano Giglio z Yaleovy univerzity a Dacheng Xiu z Booth University College se zaměřili na 100 z celkem 300 faktorů a pokusili se zjistit, jak užitečná a smysluplná studie Harveyho, Liuové a Zhuové ve skutečnosti je. Jejich závěr nebude pro většinu čtenářů příliš překvapivý. "Jste-li při práci s daty dostatečně kreativní, vždy se vám podaří dojít k výsledku, který potřebujete," říká Xiu.

Feng, Giglio a Xiu navíc upozorňují, že čím komplikovanější postup při sestavování portfolia je, tím je větší šance, že investor udělá chybu. Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti je síla. Burzovní svatý grál tak stále čeká na objevení.