Obchodní spor mezi USA a Čínou si začíná vybírat svou daň - asijské akcie klesly na šestiměsíční minima

Asijské akcie v pátek klesly na nejnižší úroveň za posledních šest měsíců v reakci na známky, že se prohlubující americké obchodní rozbroje s Čínou a mnoha dalšími zeměmi začínají negativně projevovat v korporátních ziscích.

Nejširší index MSCI Asia-Pacific (mimo Japonsko) klesl až o 0,35 % a dotkl se nejnižší úrovně od začátku prosince. Hang Seng v Hong Kongu vyklesal na šestiměsíční minimum a za celý týden si připsal ztrátu 3,9 %. Jihokorejský KOSPI spadl na devítiměsíční minimum. Japonský Nikkei ztratil 0,85 %. Index MSCI Emerging Markets v tomto týdnu klesl na téměř devítiměsíční minimum.

Americký akciový index Dow Jones Industrial Average na Wall Street ve čtvrtek pokračoval v oslabování osmým dnem v řadě. S&P 500 odepsal 0,63 %, přičemž největší ztráty se dotkly odvětví průmyslu a zpracování materiálů. Nasdaq Composite ztratil 0,88 %.

V reakci na stoupající napětí mezi Spojenými státy a jejich obchodními partnery statistika filadelfského FEDu pokrývající středoatlantickou obchodní aktivitu Spojených států vykázala pokles na 1 a ½ leté minimum. Průzkum pobočky FEDu ve Filadelfii ukázal pokles nových objednávek.

Potenciální dopad na korporátní zisky se stal hmatatelným poté, co německá automobilka Daimler v průběhu středy snížila ve svém výhledu očekávání zisků a potvrdila, že zvýšení dovozních cel na automobily vyvážené ze Spojených států do Číny by ublížily celkovým prodejům společnosti Mercedes-Benz.

Navzdory množícím se známkám potenciálních ekonomických škod obchodní rozbroje mezi dotčenými stranami nevykazují žádné známky poklesu napětí.

Novým želízkem v obchodních sporech USA se stala Indie, která se v reakci na zvýšení tarifů na dovoz oceli a hliníku připojila k Evropské unii a Číně a zvýšila cla na dovoz mandlí z USA o 20 %. Indie je celosvětově největším odběratelem mandlí z USA.

Zatímco někteří investoři stále ještě doufají, že by Washington a Peking mohly dosáhnout dohody před 6. červencem, kdy vstoupí v platnost první kolo amerických dovozních sazeb na čínské zboží a současné odvetné tarify ze strany Číny, roste počet investorů, kteří vidí pouze malou naději na včasné dosažení kompromisu.