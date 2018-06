Do penze s dluhy? Těchto 5 tipů Vám pomůže „přežít“

V celé západní civilizaci existuje trend, že více a více lidí odchází na penzi s větším a větším zadlužením, Česká republika není výjimkou, i když oproti Američanům, Dánům či Francouzům, české domácnosti jsou stále méně zadluženy. Měsíční splátky úvěrů se mohou snadno stát „nesnesitelnými“ v době skokového poklesu příjmů, který odchod na penzi znamená.

Jak by měli tuto situaci řešit penzisté bez toho, že by museli i po dosažení důchodového věku chodit do práce?

Konsolidace / refinancování

V první fázi je vhodné zjistit si možnosti refinancování či konsolidace stávajících úvěrů. Starobní důchod je zpravidla akceptovatelným příjmem, kromě toho může jako spolužadatel přistoupit druhý z partnerů, čím bude zvýšena „bonita“ žadatelů o úvěr. Pokud Vám některá z bank nabídne výhodnější podmínky úvěru, neváhejte a své závazky převeďte.

Zbavujte se úvěrů systematicky

Jednou ze základních chyb, které se lidé dopouští, je splácení úvěrů s nejnižší nesplacenou jistinou namísto úvěru s nejvyšším RPSN. Toto je dáno tím, že povědomě máme preferenci věnovat se věcem, které je snazší dokončit. Pokud si můžete rychle „ulevit“ splacením některého z úvěrů, učiňte tak, jinak ale umořujte přednostně úvěry s nejvyšším RPSN.

Optimalizujte cash-flow

Zvažte možnost snížení záloh na energie, faktury neplaťte ihned, ale až ke dni jejich splatnosti. Místo plateb předem vyzkoušejte průběžné měsíční platby. Tímto se Vám podaří získat do Vaší peněženky hotovost, kterou můžete použít na předčasné umoření dluhů, samozřejmě část si odkládejte bokem na nečekané výdaje, např. nedoplatek za plyn, vodu, elektřinu apod.

Zvažte přestěhování se

Náklady na bydlení ukusují velký podíl příjmů penzistů, zvláště v případě, pokud ještě splácíte hypotéku či bydlíte v nájmu. Zvažte přestěhování se do menší nemovitosti, ideálně s nízkou energetickou náročností a dobrou dostupností k lékaři apod. Pokud máte „vlastní“ nemovitost, najednou budete disponovat i více než 1 000 000 Kč, který můžete částečně investovat do nového bydlení a zbytek si nechat na „provoz“. Pokud bydlíte v nájmu, přestěhováním Vám vzniknou náklady v řádu desítek tisíc korun (provize makléři, náklady na stěhování apod.), tato částka by se Vám měla vrátit v řádu měsíců.

Zvažte „sdílenou ekonomiku“

Máte doma nevyužité prostory, jezdíte svým autem pouze zřídka, ale chcete si jen ponechat? A co takhle zkusit sdílenou ekonomiku? Krátkodobým pronájmem prostor ve Vaší nemovitosti můžete získat tisíce korun měsíčně, stejně tak v případě krátkodobého pronájmu Vašeho vozu.