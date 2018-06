Nejlepší výsledek kontroly ČNB v historii MPU

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo (MPU) dlouhodobě usiluje o transformaci z družstevní záložny na menší banku.

Významným milníkem se pro spořitelní družstvo stalo datum 14. 12. 2017, kdy MPU podal žádost o získání bankovní licence. Jedním z rozhodujících kroků, kterými musel MPU projít, byla kontrola České národní banky, která byla zahájena v prosinci, přičemž v průběhu kontroly bylo sledováno 12 významných činností MPU. Dne 29. 5. 2018 po téměř 6 měsících zaslala ČNB protokol o kontrole. Výsledky kontroly jednoznačně potvrdily smysl usilovné práce všech zaměstnanců a předčily i vysoká očekávání vedení MPU. Moravský Peněžní Ústav tak dosáhl nejlepšího výsledku v celé své více než 22leté historii.

Ve všech oblastech, které ČNB kontrolovala, došlo ke zlepšení oproti kontrole v roce 2015. MPU vnímal tuto kontrolu jako nejdetailnější a nejkomplexnější v celé své historii, o to potěšující je fakt, že výsledek kontroly byl nejlepší za celé období činnosti MPU.

Moravský Peněžní Ústav má ambice stát se menší, ryze českou konzervativní bankou, která se dokáže zřetelně vymezit proti ostatním bankám a zaměřit se na poskytování kvalitního servisu a služeb.

ředitel úseku Marketing a Rozvoj produktů

Jak vnímáte kontrolu z vašeho pohledu?

Potvrdilo se, o čem jsem přesvědčen již několik let. MPU je výjimečná firma s výjimečnými lidmi. Bylo neuvěřitelné vidět tu energii, kterou celý tým vložil do toho, abychom byli úspěšní. Za to je potřeba všem poděkovat. Odměnou nám jsou nejen hodnocení za jednotlivé kontrolované oblasti, ale především spokojenost klientů, kteří vždy stojí na naši straně. Kontrola je však jen jeden, byť velmi významný, postupný krok na naší cestě. Naším dlouhodobým strategickým cílem je získání bankovní licence, a to především s ohledem na naše klienty, pro které budou z transformace plynout významné výhody.

Když už jste zmínil klienty, mohou se těšit na nějaké novinky?

„I v době kontroly jsme mysleli především na naše klienty. Pracovali jsme na tom, abychom zachovali zajímavé podmínky spoření. Klienti nyní mají díky Diamantovému prémiovému klubu ještě více možností, jak své prostředky zhodnotit. Připravili jsme také nové způsoby provozního financování. Úvěr Easy a Faktoring poskytují možnost především firemním klientům získat cenově zajímavý, rychlý a jednoduchý úvěr.“

Proč právě úvěr od MPU?

Máme tu výhodu, že jsme menší finanční instituce, která dokáže své procesy přizpůsobit dle potřeb klientů. To už některé velké banky nedokáží. Zároveň MPU prokazuje to, proč je na trhu již více než 22 let tak úspěšný. Jsou zde lidé, kteří poslouchají, co jim klienti říkají a co chtějí. Nastavili jsme atraktivní cenovou politiku, produkty jsme schopni poskytnout rychle a bez větší zátěže klienta. To se mi opravdu líbí. Nadále zůstáváme specialisté na nemovitostní financování, v tom jsme byli vždy výjimeční.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo (MPU)

MPU patří mezi největší spořitelní družstva v České republice (podle počtu svých členů i podle výše aktiv, která firma spravuje). Obchodní místa má v Praze, Brně a Zlíně. Svým klientům poskytuje individuální služby osobního, korporátního a privátního bankovnictví se zajímavými podmínkami při zhodnocování depozit. Výjimečné úrokové podmínky a vysoký standard jsou základem soustavného růstu po 22letou historii MPU. Zisk za účetní období přesáhl 100 mil. Kč před zdaněním.