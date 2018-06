Kryptoměny vstávají z mrtvých. Může za to Tether a rychlá reakce Bithumb

Ceny kryptoměn v posledních dvou dnech korigují předchozí propady na nová dlouhodobá minima. Hlavním důvodem je s největší pravděpodobností především potvrzení Tetheru, že disponuje dostatečnými zdroji pro krytí své vlastní stejnojmenné virtuální měny svázané s dolarem - blíže viz Tether má dost rezerv, aby kryla chod vlastní virtuální měny svázané s dolarem Druhým pozitivním faktorem by mohla být rychlá reakce jihokorejské burzy Bithumb na hackerský útok ze začátku týdne. Burza v reakci na zcizení mincí za cca 30 mil. USD pozastavila většinu služeb a klientské účty převedla do stavu mimo dosah sítě. Bithumb také ujistila své uživatele, že veškeré ztráty uhradí z vlastních zdrojů.Především první zpráva pozitivně ovlivnila celkovou důvěryhodnost sektoru a podpořila aktivitu investorů.