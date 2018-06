Tether má dost rezerv, aby kryla chod vlastní virtuální měny svázané s dolarem

US právní firma Freeh, Sporkin & Sullivan LLP ve své zprávě potvrdila, že společnost Tether disponuje dostatečnými rezervami pro krytí chodu stejnojmenné virtuální měny . Zpráva nemá povahu auditu, ale právní firma má údajně k dispozici potvrzení dvou bank obsluhujících účty Tetheru, podle kterých firma disponuje kolem 2,55 mld. USD na sledovaných účtech. FSS proto věří, že firma dokáže plně krýt požadavky plynoucí z cirkulace provozované virtuální měny Jedním ze zakladatelů FSS je Eugene Sullivan, který v minulosti působil jako federální soudce. Aktuálně figuruje v dozorčí radě jedné z bank, která obhospodařuje účty Tetheru.V minulosti se na trhu často spekulovalo o tom, zda Tether dokáže plně garantovat chod své vlastní virtuální měny , která je jako jediná z hlavních kryptoměn kryta reálnými aktivy v podobě dolarů . 1 tether by měl odpovídat 1 USD . Tethery často investoři do kryptoměn používají jako mezičlánek mezi světem kryptoměn a reálných či fyzických měn.Je nanejvýš pravděpodobné, že zpráva stojí za růstem celého sektoru kryptoměn v posledních 2 dnech, jež vytáhl většinu z nich z jejich dlouhodobých minim.