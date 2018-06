Čínské investice v USA letos klesly o 92 %. Peking začal prodávat i americký dluh

Čínské investice ve Spojených státech se kvůli rostoucímu napětí mezi oběma zeměmi za prvních pět měsíců letošního roku snížily meziročně o 92 procent na 1,8 miliardy dolarů (40,1 miliardy Kč). To je nejnižší hodnota za sedm let, vyplývá ze studie poradenské společnosti Rhodium Group. Peking se také začal zbavovat amerických dluhopisů. V březnu a dubnu byl tento největší věřitel Spojených států jejich čistým prodejcem.



Výrazný propad investic souvisí s eskalací obchodního napětí mezi oběma zeměmi, které jsou zároveň největšími ekonomikami světa, a také s přísnější kontrolou čínských akvizic ze strany amerických regulačních úřadů.





Studie, o níž informuje zpravodajský server CNN, poukazuje na zvýšenou aktivitu Výboru pro zahraniční investice ve Spojených státech (CFIUS). Výbor prověřuje obchody z hlediska rizika pro národní bezpečnost. Za úřadování prezidenta Donalda Trumpa tento výbor podle analýzy kontroloval větší počet obchodů a současně podrobně zkoumal vazby, které by zahraničním firmám otevřely přístup k citlivé technologii nebo osobním datům Američanů.V letošním prvním pololetí byla zrušena řada velkých obchodních transakcí s účastí čínských firem. Mezi jinými i chystaná akvizice firmy Moneygram čínskou Ant Financial ze skupiny Alibaba nebo nabídka konglomerátu HNA fondu Skybridge Capital. CFIUS za prvních pět měsíců letošního roku podle studie celkem zablokoval akvizice za více než dvě miliardy dolarů (přes 44 miliard Kč ).Čínské investice ale nebrzdí jen výbor CFIUS a další americké regulační orgány, ale i sama Čína. Asi před rokem a půl země zpřísnila pravidla pro pohyb kapitálu, aby zabránila nadměrné expanzi největších konglomerátů. Vloni Peking oznámil, že omezí zahraniční investice čínských firem v sektorech jako jsou nemovitosti , hotely a zábavní sektor. Některé čínské společnosti, včetně zmíněné HNA, se začaly majetku v USA zbavovat, aby tak měly prostředky na splácení dluhů.Nejenže investovaly méně, čínské firmy také nebývalým tempem svůj majetek nyní prodávají. Letos do konce května se podle dat Rhodium Group zbavily v USA majetku za 9,6 miliardy dolarů a prodej majetku za další asi čtyři miliardy dolarů čeká na schválení.

Čína je zároveň největším věřitelem Spojených států. Dluhopisů americké vlády vlastní v hodnotě téměř 1,2 bilionu dolarů (26,8 bilionu Kč). V březnu a v dubnu se ale stala jejich čistým prodejcem. V březnu jich prodala za 4,4 miliardy dolarů (98 miliard Kč) a v dubnu za 5,7 miliardy dolarů (127 miliard Kč), napsal ve svém internetovém vydání list Les Echos. Znepokojení nad tímto vývojem již vyjádřil americký ministr financí Steven Mnuchin. Obchodní válka mezi oběma zeměmi by proces mohla ještě urychlit, napsal francouzský list.