ČNB bude o sazbách jednat jen v šesti bez Hampla

Podle včerejšího sdělení ČNB bude její bankovní rada za týden jednat o nastavení úrokových sazeb bez Mojmíra Hampla, tj. v šesti lidech. Co to značí pro pravděpodobný výsledek jednání?

M. Hampl už několik měsíců sehrává roli hlavního propagátora výrazně rychlejšího růstu sazeb, než doporučovaly v daném okamžiku platné prognózy. Mohlo by se tedy zdát, že s jeho absencí pravděpodobnost zvýšení sazeb už teď v červnu klesá k nule.

Jenomže kurz koruny coby jeden z klíčových faktorů celkových inflačních tlaků v české ekonomice se toulá vysoko nad hodnotami, se kterými pracuje aktuální prognóza ČNB (ta čekala k euru průměrný kurz ve výši 25,20 za 2Q18, zatímco skutečný průměr bude slabší o nějakých 35 haléřů, možná i víc).

A toto toulání se nezmenšilo ani poté, co někteří členové bankovní rady v posledních týdnech vystoupili s vyjádřeními o poznání ostřejšími než dřív (ve smyslu možnosti růstu sazeb dřív než až na prognózou naznačovaném konci roku).

Zkrátka: kurz jako by ostřejší komunikaci ČNB neslyšel. A za této situace nelze úplně vyloučit, že bankovní rada ČNB zvýší sazby už teď, i bez M. Hampla. Pravděpodobnější ale pořád je, že si na Příkopech budou chtít počkat na novou prognózu a v mezidobí si na více epizodách ověřit, že skutečně platí Hamplova teze o zvýšené netečnosti kurzu vůči rozdílu sazeb českých a eurových (ať už jde o rozdíl aktuální nebo očekávaný), a tedy že pro dosažení potřebného utažení měnové politiky je třeba zvyšovat sazby rychleji, než by odpovídalo zkušenosti minulých let.

Rozhodně ale platí, že s každým dalším týdnem, kdy koruna vandruje vysoko nad prognózou ČNB, se pravděpodobnost nejbližšího zvýšení sazeb přesouvá z dříve nejpravděpodobnějšího posledního čtvrtletí do srpna (nebo září).



Michal Skořepa