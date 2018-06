Recese za tři, dva, jedna...?

Americká ekonomika je ve velmi dobré kondici, proto je namístě urychlit proces zvyšování sazeb. Tak zhruba by se dal popsat pohled Federálního rezervního systému na současný stav největšího hospodářství světa. I přes všechen optimismus se ale na obzoru rýsuje jeden mrak, který již v minulosti signalizoval blížící se bouři v podobě recese americké ekonomiky.

Řeč je o inverzní výnosové křivce, která vzniká, jakmile se krátkodobé sazby dostávají nad úroveň těch dlouhodobých. Tento jev na amerických trzích zatím sice nepozorujeme, pokud však bude vývoj posledních týdnů pokračovat, dočkat bychom se ho mohli co nevidět. Ostatně, první krůčky k inverzi by se dle některých mohly objevit dokonce již během příštího týdne.

Mezi nejsledovanější spready amerických výnosů patří rozdíl mezi 2letým a 10letým instrumentem, případně mezi 5letým a 30letým. Vedle toho existuje i o něco méně sledovaný rozdíl mezi 7letým a 10letým bondem, na který upozorňuje agentura Bloomberg ve spolupráci s BMO Capital Markets. I přesto, že nejde o spread, kterému by byla věnována velká pozornost, jeho propad do záporu bývá – řečeno na základě historického pozorování – předzvěstí, že se ten samý scénář o něco později odehraje i na sledovanějších částech americké výnosové křivky.

„Spread výnosu 7letého a 10letého amerického dluhopisu používám jako pomyslného kanárka v uhelném dole,“ řekl pro agenturu Bloomberg Ian Lyngen z BMO Capital Markets. „Jakmile uvidíme, že je jedna část výnosové křivky inverzní, trhy nebudou mít pravděpodobně problém s tím samým scénářem i v ostatních částech, a to bez jakéhokoliv většího odporu,“ je přesvědčen Lyngen.

Aktuální spread mezi 7letým a 10letým americkým bondem se nachází pouhé 3,7 bazických bodů od nuly. Nejbližším naplánovaným fundamentem, který by mohl případnou inverzi způsobit, je aukce 7letých instrumentů, jež by se mohla – například vinou nadále panující hrozby vypuknutí obchodní války – setkat s velmi vlažným zájmem investorů. Pro srovnání, spread 2letých a 10letých bondů se nachází na 36,6 bazických bodech, u 5letých a 30letých pak na 26,4 bodech.

Sice není dáno, že se historie bude opakovat, „skóre“ inverzní výnosové křivky rozhodně není zanedbatelné. Že je růst krátkých sazeb nad ty dlouhodobé signálem problémů potvrzuje celkem devět recesí od roku 1955, které vypukly v časovém rozhraní od 6 do 24 měsíců od „prohození“ krátkého a dlouhého konce výnosové křivky. To ostatně potvrdila i nedávná analýza sanfranciské pobočky Fedu.

A co ke vzniku inverzní výnosové křivky přispívá? Na krátkém konci působí jednak politika Fedu, který se rozhodl ještě rychleji zvyšovat své základní sazby. Letos by nás dle prognózy měly čekat ještě dvě kola úrokových hiků, příští rok by se pak úroky měly dokonce dostat nad odhadovanou neutrální úrokovou sazbu, což by samo o sobě svědčilo o potřebě zchladit americkou ekonomiku. Vedle toho působí i kvantitativní utahování (snižování reinvestic zdrojů pramenících z aktiv před splatností držených v portfoliu centrální banky) a emisní činnost amerického ministerstva financí. Na dlouhém konci pak působí například již zmiňovaná obava z obchodních válek, případně, jak již dříve uvedla banka JPMorgan, strach z konce růstového cyklu či obava z přestřelení naplánovaného zvyšování úroků ze strany Fedu, po kterém by mohla následovat potřeba jejich snížení.

Jedno je jisté. I pokud by se historií ověřená funkce inverzní výnosové křivky jakožto indikátoru recese opět potvrdila, nešlo by o záležitost dní či týdnů, ale spíše měsíců, případně i let. Tomu odpovídají i některé odhady. Například květnový průzkum agentury Reuters mezi stovkou ekonomů ukázal poměrně citelný nárůst pravděpodobnosti vypuknutí recese v roce 2020, a to o dvojnásobek až na 31 % (nejvíce pesimistický odhad pracuje s 70 %). Květnový průzkum National Association of Business Economics mezi 45 ekonomy pak ukázal, že polovina z nich očekává recesi na přelomu 2019/2020 a dvě třetiny na konci roku 2020.

Rozchod dolaru se sklonem výnosové křivky?

Zaměříme-li se na vztah dolaru, konkr. dolarového indexu, a sklonu výnosové křivky (spread 2letého a 10letého bondu), od prosince 2016 pozorujeme patrnou korelaci, kdy americká měna oslabovala s klesajícím spreadem. Od poloviny dubna 2018 se ale situace obrátila a sledované instrumenty se „rozešly“.

Dolar aktuálně profituje z ekonomické a úrokové divergence, nadto byla jeho síla podpořena i některými geopolitickými faktory, jako například nedávnou politickou krizí v Itálii. Výčet nakonec podtrhuje pokračující osekávání sázek na short USD ze strany hedgeových fondů. U sklonu výnosové křivky se naopak trend posledních týdnů nemění (bylo popsáno výše).

Zaměříme-li se na aktuální dění, konkrétně na vývoj kurzu eura vůči dolaru, americká měna si nadále drží silnější hodnoty. I přesto, že se po červnovém zasedání Fedu projevila obava z brzkého konce cyklu zvyšování úroků, zeleným bankovkám hraje v tuto chvíli do karet slabost eura spojená s holubičím sentimentem Evropské centrální banky.

Mírnou a pouze krátkodobou podporou dolaru byl včerejší komentář šéfa Fedu Powella, který vystoupil na konferenci ECB Forum společně s guvernérem ECB Draghim a Kurodou z Bank of Japan v rámci panelu o měnové politice. Powell ve své úvodní řeči uvedl, že na počátcích obnovy americké ekonomiky byla potřeba vysoce akomodativní měnové politiky zcela jasná. Avšak v situaci nízké nezaměstnanosti, u které se čeká další pokles, inflace blízko inflačního cíle a zhruba vyrovnaných rizik prognózy jsou argumenty pro pokračování pozvolného zvyšování sazeb silné.

Všichni tři šéfové centrálních bank se poté shodli, že eskalující protekcionismus zatěžuje důvěru podnikatelského sektoru. Podle Draghiho není v tuto chvíli snadné říci, jaké konkrétní dopady by celní válka mohla mít na měnovou politiku, jisté ale prý je, že to nebude nic pozitivního. Powell k tomu dodal, že vůbec poprvé zaznamenávají, jak podniky oddalují investice i zaměstnávání nových pracovníků. Celá situace by dle guvernéra Fedu mohla skončit tím, že by centrální banka byla nucena zpochybnit svůj výhled, jenž s obchodní válkou dosud nepočítá – to bylo hlavou měnového výboru zmíněno úplně poprvé.

Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,154 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 95,28 bodů. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí 1,152-1,164 EURUSD.*

Kdo (ne)bude přítomen ve středu 27. června?

Koruna se bez citelnějších změn drží v okolí hranicí 25,80 za euro. Výrazný výprodej na euru ustal, nervozita z obchodní roztržky mezi USA a Čínou ustoupila, domácí kalendář je prázdný a v případě ČNB započala mediální karanténa. Domácí měna tak postrádá potřebné fundamenty, které by ji posunuly jakýmkoliv směrem.

ČNB včera zveřejnila plánovanou účast členů bankovní rady, kteří budou přítomni na měnověpolitickém zasedání ve středu 27. června. Celkem bude přítomno 6 ze 7 centrálních bankéřů, kde tím chybějícím bude viceguvernér Mojmír Hampl, který v rámci „sedmičky“ patří k dlouhodobě nejsilnějším jestřábím hlasům.

Hamplova nepřítomnost bude mít na celkové hlasování vliv, jelikož případné jestřábí křídlo přijde o jeden podle nás zaručený hlas pro vyšší sazby. Vedle toho, a to přiznáváme, že se dostáváme do sféry spekulací, by Hamplova absence (a především absence jeho argumentů) mohla mít i určitý vliv na rozhodování některých dalších členů bankovní rady.

Koruna se aktuálně obchoduje na 25,83 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,77 až 25,89 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,14 až 22,47 USDCZK.*



*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.