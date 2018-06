VH ČEZu obmění sestavu DR

Podle denního tisku se obmění dozorčí rada ČEZu. Stávající vláda do ní nominovala dva zástupce. Do funkce by měli být jmenováni na páteční valné hromadě ČEZu.

Personální změny v dozorčí radě ČEZu vycházejí z politického vyjednávání. Z našeho pohledu to je očekávaná skutečnost a neměla by trh překvapit. Je možné, že jakmile bude v ČR stabilní vláda s důvěrou Parlamentu, dojde i k dalším personálním změnám. Připomínáme, že dozorčí rada má 12 členů.