VH ČEZu obmění sestavu DR - nově nominováni budou asi Lízal a Tyll, nepočítá se už se Šťastným a Polákem

Podle denního tisku se obmění dozorčí rada ČEZu. Stávající vláda do ní nominovala dva zástupce. Do funkce by měli být jmenováni na páteční valné hromadě ČEZu.

Personální změny v dozorčí radě ČEZu vycházejí z politického vyjednávání. Z našeho pohledu to je očekávaná skutečnost a neměla by trh překvapit. Je možné, že jakmile bude v ČR stabilní vláda s důvěrou Parlamentu, dojde i k dalším personálním změnám. Připomínáme, že dozorčí rada má 12 členů.



Doplnění redakce:

Podle agenturních zpráv jsou nově do DR nominováni Lubomír Lízal a Karel Tyll.

Lízal byl do loňského roku členem bankovní rady ČNB, Tyll je šéfem sekce rozpočtu na MF.

Očekává se, že dvojice nahradí stávající členy DR Roberta Šťastného a Petra Poláka.

Šťastný je považován za nominanta KDU-ČSL, Polák byl poradcem bývalého premiéra Bohuslava Sobotky.



S prodloužením mandátu v DR se počítá u Zdeňka Černého, který je předsedou odborového svazu ECHO sdružujícího pracovníky z oboru energetici a chemie.