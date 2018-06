Předpověď: Před bouřkami bude až 33 °C. Po lijácích teplota prudce klesne

Do Česka se podle meteorologů ve čtvrtek odpoledne přiženou velmi silné bouřky, které bude doprovázet silný vítr a krupobití. Před studenou frontou ještě teploty vystoupají k tropické třicítce, následně nás ale čeká výrazné ochlazení a srážky. Meteorologové před nebezpečnými vlivy vydali výstrahu. Už ve středu odpoledne vyhlásil Český hydrometeorologický ústav výstrahu před silnými bouřkami, silným větrem. Výstraha je platná pro velkou část republiky, až do 23:00 platí pro Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Zlínský a Ústecký kraj a také pro Kraj Vysočinu a Prahu. "Přes naše území bude ve čtvrtek odpoledne od severozápadu přecházet výrazná studená fronta, před ní na naše území vyvrcholí příliv teplého vzduchu od jihozápadu," upozorňuje ČHMÚ. Teploty by mohly na jihu a východě Moravy vystoupat až k 33 °C, pro danou oblast je proto vyhlášena výstraha před vysokými teplotami, platí také varování před nebezpečím požárů. Situace by se mohla zlepšit večer. Ve čtvrtek bude převážně jasno až polojasno, odpoledne se ale bude tvořit kupovitá oblačnost, která přinese přeháňky a bouřky, které by mohly být i velmi silné. V severozápadní polovině Čech by mělo bouřit ojediněle. Teploty přes den vystoupají k 27 až 31 °C, na Moravě a ve Slezsku může být až 33 °C. S bouřkami dorazí také silný vítr, ten by mohl v nárazech dosahovat rychlosti až 23 m/s (90 km/h), mohou se objevovat i kroupy. Už v pátek nás pak čeká výrazné ochlazení, teploty v noci klesnou k 11 až 7 °C, přes den by pak mělo být kolem 14 až 18 °C. Většinou by mělo být oblačno až zataženo, od severozápadu se budou objevovat přeháňky.

Nízké teploty nás budou provázet i o víkendu. Nejvyšší denní teploty se budou v sobotu pohybovat kolem 15 až 19 °C, většinou bude podle ČHMÚ oblačno až zataženo, i v sobotu se budou místy objevovat přeháňky. Zatažená obloha a přeháňky se budou objevovat i v neděli, kdy by měly teploty vystoupat k 16 až 20 °C.

Po víkendu se bude velmi pozvolna oteplovat, do čtvrtka by mohly teploty vystoupat až k 30 °C, převážně by ale mělo být kolem 20 až 25 °C.