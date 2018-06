Vznik vlády stále brzdí spor o Pocheho. ČSSD má už i plán B

Lídři hnutí ANO, sociálních demokratů a komunistů ani na dalším setkání neposunuli spor o nominaci Miroslava Pocheho na ministra zahraničí. ČSSD nechce ustoupit tlaku Andreje Babiše, prezidenta ani komunistů. Podle některých spekulací se prý přesto rýsuje náhradní plán. Jména případného náhradníka za Miroslava Pocheho na post šéfa české diplomacie se premiér Andrej Babiše na setkání lídrů stran nedočkal. Jan Hamáček uvedl, že trvá na pěti kandidátech na ministry, které schválilo předsednictvo ČSSD. Andrej Babiš čeká na pátek. To se Poche vydá na zámek do Lán, kde se prezident Miloš Zeman pokusí jeho rozhodnutí zřejmě zvrátit. Začínají se objevovat informace, že ČSSD má i plán B. I když sociální demokraté mlží, napovědět může reakce Babiše na výsledek schůzky. Ten pronesl, že schůzka byla "s dobrým výsledkem". Spekulace, že na křeslo šéfa ministerstva zahraničí může usednout Lubomír Zaorálek, utnul sám bývalý ministr, když prohlásil, že neaspiruje na žádnou funkci. Poche by se mohl prohodit i s některým s dalších nominantů ČSSD. O post šéfa ministerstva vnitra se má ucházet Jan Hamáček. Kandidátem na ministra práce a sociálních věcí má být Petr Krčál. Resort zemědělství by mohl řídit Miroslav Toman. A o ministerstvo kultury se údajně uchází Antonín Staněk.

"Pokud bude Poche vyměněn, muselo by to být něco, co sociální demokracie prodá jako vítězství a takovou variantu na stole nevidím," zdůraznil politolog Jan Herzmann.

Jména ministrů za hnutí ANO si Andrej Babiš nechává zatím pro sebe. Podle politologů je v zájmu všech tří stran aby se sestavování vlády dál neprotahovalo.

Pokud Andreji Babišovi tento pokus o sestavování vlády nevyjde, citelně to může pocítit především v blížících se komunálních volbách "To znamená, že by se dostal někam ke čtvrtině hlasů," dodal Herzmann.