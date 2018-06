Moscovici: Ukončením pomoci Řecku obrátí eurozóna list za krizí

Ministři financí zemí eurozóny ve čtvrtek potvrdí, že v srpnu bude ukončen záchranný program pro Řecko. Očekává to komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici. Předpokládané rozhodnutí takzvané euroskupiny bude podle jeho dnešního vyjádření znamenat, že eurozóna obrátí pomyslný list za vleklou finanční krizí, s kterou Řecko zápasí od roku 2010.



Ministři financí zemí platících eurem by měli ve čtvrtek na jednání v Lucembursku schválit poslední body související s třetím záchranným programem pro Řecko. Kromě jiného půjde například o předání poslední tranše finanční pomoci, kdy z programu za 86 miliard eur zbývá vyplatit asi 12 miliard eur (téměř 310 miliard Kč).





Mluvit se má také o opatřeních, která má Řecko udělat po skončení programu, jako jsou škrty v důchodech během příštího roku. Ministry ale také čeká diskuse o tématu, které výrazně zajímá Atény, tedy o možných způsobech dluhové úlevy.Poslední soubor reforem přijal řecký parlament v polovině měsíce, týkaly se například snížení penzí či změn ve zdravotnictví nebo daňovém systému. Pokud bude poslední revize kroků přijatých v Aténách úspěšná, měl by být program ukončen 20. srpna.Moscovici dnes poznamenal, že osm let finanční pomoci a řada tvrdých reforem znamenaly pro lidi v Řecku mnohdy "bolestivé oběti". Rozhodnutí euroskupiny ve čtvrtek ale bude podle něj znamenat, že Atény se budou moci opět samy financovat, lákat investory a tím snižovat nezaměstnanost . Výrazně zadlužená země ale nebude mít na trhu snadnou pozici, právě závěrečná platba z programu by měla řecké vládě zvýšit rezervu pro případ potřeby."Jen za poslední tři roky bylo v Řecku přijato přes 450 reforem," upozornil dnes Moscovici. Výsledkem je podle něj obnova finanční stability, reformovaný výběr daní či nový penzijní systém. Podobné reformy podle něj neměly v EU obdobu.Za osm let finanční asistence obdrželo Řecko výměnou za rozsáhlé strukturální změny 273,7 miliardy eur , z toho 241,6 miliardy poskytly země eurozóny."Konec stabilizačního programu je pouze novým začátkem. Důležité je, aby Řecko zůstalo na reformní cestě a posilovalo své instituce i své hospodářství," doplnil místopředseda komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis.