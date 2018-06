EU od pátku zavede odvetná cla na zboží z USA

Evropská unie v pátek začne uplatňovat cla ve výši 25 procent na dovoz některého zboží ze Spojených států. Oznámila to dnes Evropská komise. V první fázi se bude opatření týkat zboží, jehož roční dovoz do EU dosahuje hodnoty 2,8 miliardy eur (zhruba 72 miliard Kč). EU tak reaguje na americká cla na dovoz oceli a hliníku.



"Nechtěli jsme se dostat do této pozice. Jednostranné a neoprávněné rozhodnutí USA uvalit na EU cla na ocel a hliník však znamená, že nemáme jinou možnost," uvedla evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. "Pravidla mezinárodního obchodu, která jsme po léta ruku v ruce s americkými partnery vytvářeli, nemohou být porušována bez reakce z naší strany," dodala.

EU je druhým největším producentem oceli po Číně a v loňském roce byla také druhým největším dodavatelem oceli do USA. Podle vyjádření v dolarech by byla EU dokonce jedničkou, loni činila hodnota dovozu 6,6 miliardy USD.



Seznam amerických výrobků, které budou terčem nových unijních cel, zahrnuje produkty z oceli a hliníku, zemědělské výrobky a různé další zboží. Figurují na něm například motocykly, džíny nebo whisky. Opatření EU je podle Malmströmové zcela v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) a bude zrušeno, jakmile Spojené státy odstraní svá cla na dovoz oceli a hliníku.



Hodnota exportu z Evropské unie do Spojených států, který podléhá americkým clům na ocel a hliník, dosahuje 6,4 miliardy eur ročně. V budoucnosti by měla odvetná opatření EU pokrýt americké zboží ve stejné hodnotě. Evropská komise dnes uvedla, že opatření na americké zboží v hodnotě zbývajících 3,6 miliardy eur mohou být zavedena za tři roky, nebo po příznivém verdiktu WTO.



Spojené státy zavedly cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent už v březnu. Evropská unie, Kanada a Mexiko měly z placení těchto poplatků prozatímní výjimku, která ale koncem května vypršela.





Kanadská vláda následně oznámila, že od 1. července zavede odvetná cla na vybrané americké zboží, jehož roční dovoz do Kanady dosahuje hodnoty 16,6 miliardy kanadských dolarů (zhruba 280 miliard Kč). Kromě ocelářských výrobků bude terčem těchto cel také řada dalších produktů, včetně potravin a nápojů. Také Mexiko se rozhodlo uvalit cla na dovoz ocelářských a některých potravinářských produktů ze Spojených států.

Většině pozornosti se ale těší eskalující obchodní spory mezi dvěma největšími jednotlivými ekonomikami světa, totiž Spojenými státy a Čínou. Prezident USA Trump pohrozil zavedením cel na čínské zboží, jehož dovozy dosahují ročního objemu až 250 miliard USD. Čína v reakci pohrozila energickou odpovědí, na její podobu investoři ale zatím čekají.