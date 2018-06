GE po 111 letech končí jako součást DJIA

Autor: Bc. Martin Pohl

General Electric Co. (GE), člen skupiny akciových titulů „blue chip“ indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA) již od roku 1907 a poté nepřetržitě až do letošního roku, končí jako jeho součást ve prospěch Walgreens Boots Alliance Co., který jej nahradí 26. června 2018.

General Electric Co. tak ztrácí titul, kterým se mohl pyšnit více než století, a to být součástí indexu DJIA. GE, který byl součástí samotného DJIA již od roku 1896 a byl členem portfolia „blue chip“ akcií od roku 1907 bude nahrazen akciovým titulem Walgreen Boots Alliance Inc. A to na základě oznámení S&P Dow Jones Indices v úterý 19. 6. odpoledne.

„Ekonomika Spojených států amerických se změnila: spotřebitelské, finanční, zdravotnické a technologické společnosti jsou v dnešní době významnější a relativní důležitost průmyslových společností klesá.“ Vysvětlil David Blitzer, ředitel indexové komise ve S&P Dow Jones Indices ve včerejším oznámení. Podle něj tak dojde, na základě této změny, k lepšímu využití indexu DJIA jako měřítka ekonomiky a akciového trhu.

GE se stal členem indexu v listopadu 1907, kdy nahradil Tennessee Coal & Iron, ve stejném měsíci se stala Oklahoma 46. státem USA. Další společnosti, které byly členy indexu DJIA v roce 1907, kdy se k nim připojil GE, byly Amalgamated Copper, American Car & Foundry, American Smelting & Refining, American Sugar, Colorado Fuel & Iron, National Lead, Peoples Gas, U.S. Rubber, U.S. Rubber 1st preferred, U.S. Steel and U.S. Steel preferred. Nikdo z těchto společností již členem DJIA indexu není.

GE se v nedávné minulosti potýkala s mnoha problémy. Například s velmi pokleslou cenou akcií, která porušila nepsané pravidlo pro DJIA, že akcie společnosti by neměla mít nižší hodnotu, než 10 % cenově nejvyššího titulu v indexu. V úterý GE uzavíral s cenou 12,95 $, což je méně, než dvacetina ceny společnosti Boeing Co. Tento cenový pokles byl jedním z faktorů, proč dojde k výměně GE za Walgreens.

DJIA je cenově vážený index a jednotlivé cenové rozpětí mezi třiceti členskými akciovými tituly hrají důležitou roli. Nízká cena podílu GE znamená, že společnost má váhu v celém indexu menší, než půl procentního bodu, zatímco cena podílu Walgreens Boots Alliance je aktuálně vyšší, bude mít v zastoupení DJIA indexu vyšší váhu.