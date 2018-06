Beneš: O transformaci bude ČEZ teprve jednat s politiky, dělit se nemá

O transformaci energetické společnosti ČEZ bude její vedení teprve jednat s politiky. Žádné rozhodnutí zatím nepadlo. Rozdělovat na části se podnik podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše nemá. S tím souhlasí i prezident Miloš Zeman. Řekli to dnes na setkání se zaměstnanci elektrárny Ledvice na Teplicku.



"My s panem prezidentem nejsme v rozporu, nechceme rozsekat ČEZ," uvedl Beneš. Podle něj je nicméně byznys ohledně obnovitelných zdrojů a klasické energetiky rozdílný, proto oba vyžadují rozdílný přístup a zároveň je potřeba je držet v jedné silné firmě ČEZ. "Já bych to všechno nechal dohromady, ale respektuji stanovisko generálního ředitele. Chápu, že to, co tam vadí, jsou minoritní akcionáři," uvedl Zeman. V pátek se uskuteční valná hromada energetické společnosti.





Prezident v Ledvicích také zopakoval, že je přívržencem uhelné a jaderné energetiky a odpůrcem obnovitelných zdrojů, protože jsou podle něj nestabilní a vyžadují velké dotace ze státního rozpočtu. Řekl, že by uvítal dva nové bloky v Temelíně a jeden v Dukovanech.Na dotaz ohledně uhlí za těžebními limity Zeman řekl, že se připojuje k názoru ústeckého hejtmana Oldřicha Bubeníčka ( KSČM ), že je zapotřebí limity prolomit. Kabinet Bohuslava Sobotky ( ČSSD ) rozhodl prolomit limity na Bílině, kde se tak může těžit do roku 2055. Právě z dolu Bílina, který patří Severočeským dolům ovládaným skupinou ČEZ , míří uhlí do elektrárny v Ledvicích.Platné zůstávají limity na Mostecku. Nad Horní Jiřetín na zámek Jezeří zamíří hlava státu při své třídenní návštěvě Ústeckého kraje ve čtvrtek. "Samozřejmě krásný zámek by měl být zachován," uvedl Zeman . Jinak by podle něj měli těžaři nabídnout obyvatelům slušné podmínky a přímo s nimi jednat.