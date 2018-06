Kaarman (TransferWise): To i egyptská libra je šikovnější než většina kryptoměn

Spoluzakladatel estonského projektu TransferWise Kristo Kaarman, se kriticky vyslovil k praktické využitelnosti a použitelnosti drtivé většiny kryptoměn k běžném platebním styku. Podle Kaarmana by sice bylo báječné a vzrušující. pokud by se svět rozhodl, že bude masově využívat kryptoměny k běžnému platebnímu styku nicméně aktuálně je pravdou, že i s takovou egyptskou librou je nyní mnohem jednodušší v tomto ohledu pracovat a fungovat. Proti kryptoměnám doposud hovoří mnoho argumentů od problémů se směnnými platformami přes divoké cenové fluktuace, časté podvody a spojitost s kriminálními aktivitami. To vše výrazně podkopová důvěru v novou technologii, bez které je nemyslitelné masové rozšíření jejich užívání.TransferWise oznámila partnerské spojení s francouzskou bankovní skupinou BPCE. Vedení společnosti věří, že BPCE se stane časem největší bankovní skupinou s nejtransparentnějším procesem ocenění.TransferWise má nyní kolem 3 miliónů uživatelů a měsíčně převádí kolem 2 mld. EUR