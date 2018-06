Blankfein (Goldmani): Měny jsou založeny na důvěře v hodnotu, tak proč by nemohl být měnou také bitcoin?

Šéf americké banky Goldman Sachs Lloyd Blankfein v rámci svého vystoupení v rámci Economic Clubu na adresu kryptoměn poznamenal, že to není nic pro něj osobně ani z pohledu celé banky, ale nevyloučil, že by tento nový směr mohl mít nějakou budoucnost.Podle Blankfeina, pokud je množství současných klasických měn založeno čistě na důvěře ve vyjádření příslušných vlád, že tyto měny mají nějakou hodnotu, pak není důvod aby na stejném principu nebyly za měny považovány také virtuální měny Blankfein poznamenal, že nepatří do skupiny těch, kteří by odmítali něco nového jen proto, že to je nové, neobvyklé. Z tohoto pohledu by mu přišlo příliš arogantní nový sektor šmahem odmítnout a zavrhnout.Blankfein patří z pohledu postoje ke kryptoměnám mezi velmi umírněné šéfy velkých bank. Na rozdíl například od šéfa J.P.Morgan Jamieho Dimona, který dlouhodobě celý sektor kritizuje a často jej označue za vysloveně podvodný.