Fortuna:Liga 2018/19: deby pražských "S" bude v listopadu.

Fotbaloví fanoušci už netrpělivě vyhlížejí nový ročník nejvyšší fotbalové ligy. Ten začne 23. července a ponese nový název Fortuna:Liga. Dnes byl zveřejněn rozpis sezony 2018/19. První derby pražských „S“ je na programu 5. listopadu v rámci 14. kola a bude se hrát na Letné.

Mistr z Plzně začne sezonu na hřišti pražské Dukly. Nováčka z Opavy čeká výlet do hlavního města a to konkrétně na Letnou, kde poměří síly s přestavěným kádrem Sparty. Příbram, jakožto druhý postupující do nejvyšší fotbalové ligy, přivítá doma Teplice.