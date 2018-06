Gundlach varuje před dalším růstem výnosů dluhopisů USA

Jeffrey Gundlach, odborník na dluhopisový trh uznávaný i svými odpůrci a konkurenty, zesiluje svá varování ohledně vývoje na trhu s americkými vládními dluhopisy. Zatímco v květnu považoval současný růst úroků a rozpočtových deficitů za celkem nebezpečný koktejl, v červnu již ve své prezentaci pro investory označil případné pokračování aktuálních trendů za sebevražednou misi.

Uznávaný expert na investice do dluhopisů Jeffrey Gundlach, šéf společnosti DoubleLine Capital, konkrétně předpovídá, že pokud se nezmění nastoupené trendy, výnos 10letých vládních dluhopisů může do roku 2020 nebo 2021 stoupnout k 6 % (nyní se pohybuje okolo 3 %) a americkou ekonomiku v roce 2020 čeká recese.

6 % vynášely 10leté americké bondy naposledy v roce 2000. Podle Gundlachova předpokladu bude dluhová zátěž pro americkou vládu narůstat a výnosy porostou.Trh jako celek podle něj aktuálně brzdí ve výprodejích dluhopisů situace v Evropě, kde se o poptávku nadále částečně stará ECB a kde třeba německé bondy vynášejí stále hluboko pod 1 %.

S ředitelem DoubleLine Capital nesouhlasí investiční poradce Joshua Brown ze společnosti Ritholtz Wealth Management. "Pokusil jsem se to spočítat. Pokud americký HDP neporoste alespoň o 5 % (a možná ani to by nemuselo stačit), vláda USA se nezvládne financovat při 6% úrocích z 10letých půjček," píše Brown.

Co to znamená? "Pokud bychom se opravdu měli obávat recese v USA nebo velkých rozpočtových starostí – a upozorňuji, že samozřejmě nemám ani tušení, co přinese budoucnost –, je vysoce nepravděpodobné, že by sazby v té době dále rostly. Je naopak možné, že by se Fed vrátil k uvolňování měnové politiky. Podle mě by dokonce i Jeffrey s tímto názorem souhlasil."

Varianta, že by Spojené státy zbankrotovaly, tedy přestaly splácet své (dnes již opravdu enormní) dluhy, je přitom na trhu považována za asi tak pravděpodobnou, jako že Donald Trump bude chtít být v té době u toho jako prezident, a ještě u toho bude s nelegálními migranty hrát golf na trávníku před Bílým domem. Úvaha, že centrální banka v součinnosti s vládou takové problémy nepřipustí, je tedy namístě. A nabízí se, že právě to je myšlenka, kterou mezi řádky vzkázal trhu i Jeffrey Gundlach.

