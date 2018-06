12.h - Evropa technicky koriguje předchozí propady, eurodolar vyčkává, ropa v plusu, BCPP také tak

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne růstově korigují bez ohledu na přetrvávající a množící se obavy z negativních dopadů obchodní války USA s Čínou. Vysvětli by se tato situace dala jednak z pohledu technických faktorů a pak také přes pohled spojený s centrálními bankami. Pokud obchodní války skutečně sníží nějakým způsobem ekonomickou aktivitu obou hlavních aktérů potažmo globální ekonomiky v obecném úhlu pohledu, bude to s velkou pravděpodobností znamenat menší tlak na normalizaci hlavních úrokových sazeb respektive jinými slovy centrální banky nebudou nuceny k dalšímu utahování měnových kohoutků, což by mohl být pozitivní signál pro akciové trhy, které si na stimulaci ze strany centrálních bank celkem zvykly.Eurodolar je zřetelně obezřetnější a nikam se nehrne. Koruna euru nad hranicí 25,8. Ropa dopoledne roste v reakci na odpor Íránu, Iráku a Venezuely k možnému zvýšení produkčních limitů v rámci ropného kartelu OPEC. Ten bude o této otázce jednat na konci tohoto pracovního týdne ve Vídni. BCPP dopoledne celkem ochotně následuje obecný evropský růst. Kromě ČEZ a Monety se jej účastní všechny hlavní tituly. Nejlépe se daří akciím