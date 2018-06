Vlna celního napětí aneb mají se bát US firmy v Číně?

Akciové indexy včera napříč světem zasáhla vlna výprodejů. Ta se postupně tříštila a výsledný propad tak byl o něco méně bolestivý- Příčina se tentokrát nabízí – celní hrozba ze strany amerického prezidenta směrem k Číně. Americký index Dow Jones tak „úspěšně“ odepsal zbytek letošních zisků, když se nedařilo průmyslovým titulům jako jsou Boeing či DowDuPont. Zasaženy byly i akcie společností z polovodičového světa, které jsou na čínskou ekonomiku silně navázány. Celkově byl v průběhu dne patrný tradiční vzorec. Akcie dostávaly za uši a dařilo se dluhopisům. Téma obchodní války zůstáne zásadním hybatelem trhů i nadále. Nejenže je zde riziko omezení vývozního potenciálu na obou stranách , ale taktéž hrozí cílená opatření proti usídleným firmám. Na mysli máme například Apple , který prodává na čínském trhu více iPhonů, než v USA. Ano, pro Trumpa to možná není až tak voličsky důležíté. Přece jen Apple tímto způsobem dává práci zejména čínským občanům. Ale případné nižší zisky se přelijí i do americké ekonomiky . Sníží se hodnota akcií , což nepotěší penzijní fondy . Sníží se investiční potenciál společnosti, což ubere na snahách rozvíjet podnikání a vytvářet nová pracovní místa . A políček do tváře dostane i ideál hegemonie amerického kapitalismu. Takový scénář je z hodně černého ranku, tak doufejme, že na něj nedojde. Poslední kroky bohužel šanci na jeho realizaci zvýšily.

Jan Šumbera