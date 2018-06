Středeční obchodní seance 20. 6. 2018 - Centrální bankéři se setkají v Portugalsku!

Středa 20. 6. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-1,15 %), S&P500 (-0,40 %) a NASDAQ (-0,28 %).

Evropa: DAX (-1,22 %), FTSE 100 (-0,36 %) CAC40 (-1,10 %).

Čína: Hang Seng (+0,99 %), Shanghai Comp. (+0,29 %), CSI 300 (+0,44 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,24 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

JPY: Zápis ze zasedání Bank of Japan

-----------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Index cen výrobců PPI (květen):

ECB: (15:30) – Mario Draghi (ECB fórum, Portugalsko)

BOJ: (15:30) – Haruhiko Kuroda (ECB fórum, Portugalsko)

FED: (15:30) – Jerome Powell (ECB fórum, Portugalsko)

RBA: (15:30) – Philip Lowe (ECB fórum, Portugalsko)

USA: (16:00) – Prodeje existujících domů (květen)

-----------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: -3,016 M, min. +0,833 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. -1,898 M, min. -4,143 M

-----------------------------------------------------------

I včerejší úterní seance se nesla v nervózním duchu, i když její závěr už byl klidnější a i dnešní ráno signalizuje, že by snad napětí kolem obchodní války mezi USA a Čínou mohlo začít ustupovat. Konflikt však není vyřešen a je proto pravděpodobné, že se toto téma na trhy dříve či později začne vracet. Dnešní den přinese důležité hlasování v britském parlamentu, zda budete mít Theresa May ukončit vyjednávání o Brexitu i bez dohody s EU. Dále nás čeká zajímavý diskusní panel ECB v Portugalsku, na kterém se sejdou hned čtyři šéfové významných centrálních bank Kuroda (BOJ), Powell (FED), Draghi (ECB) a Philip Lowe (RBA).



USA oznámily odchod z Rady OSN pro lidská práva.

Spojené státy oficiálně oznámily, že odcházejí z Rady OSN pro lidská práva (UNHRC). Tento orgán, který má dohlížet na dodržování lidských práv ve světě, není hoden svého názvu, prohlásila americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová a dodala, že Rada si tropí z lidských práv posměch.



USA zrušily velké vojenské cvičení v Jižní Koreji. Kim vyrazil na konzultace do Číny

Spojené státy a Jižní Korea neuspořádají tradiční srpnové rozsáhlé manévry. Oznámila to mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová s tím, že společné vojenské cvičení bude pozastaveno do té doby, dokud Severní Korea bude v dobré víře přistupovat k mezinárodním jednáním s cílem jaderného odzbrojení Korejského poloostrova.