Stát připravil zvýhodněné půjčky mladým na bydlení. Získat bude možné až 2 mil. Kč

Vláda v úterý schválila návrh podpory půjček na bydlení pro mladé. Stát hodlá vyčlenit do Státního fondu rozvoje bydlení na tyto účely letos až 650 miliónů korun s tím, že na opravy stávajícího bydlení bude možné získat až 300 000 Kč , na koupi bytu až 1,2 miliónu a na koupi domu pak rovné 2 mil. Kč Půjčky by měly být na 20 let, výjimečně pak až 25 let. Půjčku by tak mohlo získat od 325 do 2 160 mladých domácností.