Negativní sentiment táhne dolů riziková aktiva

Akciové trhy začátkem týdne výrazně propadají s tím, jak se zvyšuje napětí ohledně obchodník válek. V pátek USA uvalila dovozní cla na Čínu v objemu 50 mld. USD a Čína ihned začala podnikat odvetná protiopatření.

Ačkoliv investoři dosud měli tendenci jakékoliv sebemenší propady využívat k nákupu, dnešní seance poukazuje na výraznější propad akciových trhů. Futures na index S&P 500 se v pre-marketu dostaly do mínusu o více jak 1,6 %, ačkoliv určitou část ztrát se podařilo odmazat.

O tom, zda se jedná o otočení rostoucího trendu, či o pouhou korekci, by se mělo rozhodnout v nejbližších dnech. Americké akciové indexy se totiž nyní pohybují poblíž důležité úrovně supportu. Na indexu S&P 500 je to cca 2740 bodů, které index po několikatýdenní konsolidaci dokázal prolomit směrem vzhůru a nyní se k ní opět přiblížil. O dalším vývoji by mohla rozhodnout dnes publikovaná data z trhu bydlení či zítřejší vystoupení centrálních bankéřů BOJ, ECB a FED.

Sagefin.cz