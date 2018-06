Co investoři do ETF chtějí

Tuto otázku si ve svém průzkumu položila americká banka a makléřská společnost Charles Schwab. A pak se rovnou zeptala. Možná nepřekvapí, že investorům do ETF hodně záleží na nákladech. Převapit by ale mohlo, jak moc.

O poplatky, výdajové poměry a spready se starají dokonce ještě víc než o likviditu, název značky nebo expozici. A dokonce ještě víc než o historickou výnosnost fondu, ukazují výsledky internetového průzkumu, které byly zveřejněny před několika dny. Zúčastnilo se ho 1500 investorů do ETF ve věku do 25 a 75 let s investovatelným majetkem nejméně 25.000 dolarů.

Nadšení vzbuzují ETF hlavně u mladších. Plných 91 procent takzvaných „mileniálů“ – lidí od 25 do 37 let věku – přiznalo, že ETF jsou jejich investičním nástrojem první volby. V generaci X (38 až 53 let) je tomu tak už jenom u 80 % respondentů a mezi investory nad 73 let u 30 % respondentů.

Průzkum také ukázal, že většina investorů do ETF při výběru těchto nástrojů tolik nespoléhá na poradce. Buď se raději spoléhají na sebe (platí ve 46 % případů v tomto průzkumu), nebo mají k dispozici nástroje pro skladbu portfolií. Někteří (8 %) vyhledávají služby roboporadců. Na poradce z masa a kostí se nejčastěji obracejí nejstarší investoři.

Technologie při výběru ETF používá čtvrtina investorů do ETF:

Jiné postupy volí muži a jiné ženy. Investorky do ETF si oproti svým mužským protějškům s volbou vhodného burzovně obchodovaného fondu častěji nechávají poradit:

Zdroje: schwab.com, etf.com