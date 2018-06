12.h - Evropa prohlubuje obavy z obchodní pře USA a Číny, euro slabší, ropa v minusech, BCPP klesá mírněji

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne dále prohlubují "blbou náladu" vycházející z "oficiálně" právě započatých obchodních válek mezi USA a Čínou. Po prvním kole vzájemných cel přišel americký prezident s hrozbou uvalení dalších nyní již jen 10procentních tarifů na další zboží v objemu cca 200 mld. USD . Čína na to reagovala v tom smyslu, že to není ona, kdo obchodní válku rozdmýchává, ale rozhodně si nenechá nic líbit a vzájemného sporu se nebojí.Z pohledu investorů je ale situace poměrně vážná a proto se ve větší míře vybírají dřívější zisky. Euro v reakci na vývoj obchodní půtky oslabuje. Koruna euru oslabuje směrem k 25,9. Ropa reaguje na události negativně. Brent klesá pod 75 USD za barel, americká WTI pak na hranici 65 USD BCPP dopoledne ve zmenšené míře následuje obecný evropský výprodej. Aktivní jsou v tomto ohledu především banky. ČEZ po náznacích dalšího směru vývoje myšlenek na štěpení společnosti lehce posiluje. Z pohledu minoritních akcionářů by celá situace mohla být relativně zajímavá. Mimo jiné také proto, že by se nějakým způsobem blíže určila aktuální hodnota respektive ocenění firmy