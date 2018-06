Chorvatské trajekty: o 6,2 % více přepravených aut i novinky

Přiznejme, že pro místní je to jako pro nás jízda tramvají. Ovšem my suchozemci máme z toho, že se vypravíme o dovolené na některých z chorvatských ostrovů a plujeme na něj trajektem, velký zážitek. Vloni bylo na trajektech a lodních linkách v Chorvatsku přepraveno 13,5 milionu osob a 3,3 milionu automobilů, což jsou meziroční nárůsty 4,3 a 6,2 %.

Nejčastěji se trajektem vydávali místní i turisté ze Splitu do Supetaru na ostrově Brač (bezmála 2 miliony osob). Druhou nejvytíženější je trasa z ostrova Krk na Cres (1,1 milionu osob) No a první trojku uzavírá cestování z pevninského Zadaru na ostrov Ugljan (přes milion lidí). Pokud jde o české turisty, tak lze ještě uvést trajekt ze Splitu na Hvar 0,8 milionu lidí). Provozuje je Jadrolinija, která má 87% podíl na přepravě loděmi a trajekty.

Následující výčet hovoří o počtu přepravených automobilů: z Krku na Cres (0,4 milionu), Split-Supetar (0,39 milionu) a Zadar-Ugljan (0,33 milionu).

Tyto informace kromě jiného napovídají o tom, že turisté, kteří míří na uvedené ostrovy musí pamatovat na to, že se vskutku jedná o nejvíce vytížené trajekty. Tedy, že se vyplatí dorazit k trajektu podstatně dříve, protože v Chorvatsku funguje u trajektů systém, kdo je ve frontě stojících aut nejblíže k lodi, má největší šanci, že se také nalodí a popluje. V opačném případě bude čekat na další trajekt.

Novinkou letošního roku je spojení lodní rychlou linkou ostrovů Brač a Šolta, které přitom dělí jen 800 metrů úžiny Splitska vrata. Jedná se o linku č. 9601 ze Splitu do Rogače na ostrově Šolta a dále do Milny na Brači. A samozřejmě zpět. Ceny za jednotlivé trasy jsou do 40 kun na osobu.