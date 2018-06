Jestli nebude Poche, ať není koalice, nabádá šéf Senátu Štěch

Nová vláda by v dohledné době nemusela vůbec vzniknout - a to kvůli sporu o obsazení křesla ministra zahraničí. Nominanta ČSSD, europoslance Miroslava Pocheho nechce ani prezident Zeman, ani komunisté. Jenže sociální demokraté si stojí za svým. Podle předsedy Senátu Milana Štěcha by v případě odmítavého postoje k Pochemu měla ČSSD odstoupit od koaliční smlouvy.

I přes pozitivní výsledek referenda sociálních demokratů může nový kabinet padnout na jednom jméně - Miroslav Poche. Kandidáta ČSSD na ministra zahraničí odmítají prezident i komunisté.

"To by bylo slabošské kdybych já teď odstoupil zvlášť pod tlakem lidí jako je Vojtěch Filip," trvá na své nominaci Miroslav Poche.

Podle Zemana Poche napsal článek vstřícný k migračním kvótám a nepodporuje proizraelskou politiku české vlády.

"To jsou úplně falešné argumenty, já nejsem protiamerický, promigrační nebo protiizraelský," brání se europoslanec za ČSSD.

Zeman se postupně sejde se všemi ministerskými nominanty, tedy i s Pochem. Ten naráží i u komunistů, kteří mají vládu ČSSD a ANO tolerovat.