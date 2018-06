Pilsner Urquell se nebude vařit jinde než v Plzni, ujišťuje po investici šéf Asahi pro Evropu

Nejznámější české pivo Pilsner Urquell se bude dál vařit jen v Plzeňském Prazdroji v České republice, s licenční výrobou jinde ve světě se nepočítá. ČTK to dnes řekl ředitel evropských podniků skupiny Asahi Rjoiči Kitagawa při otevření nové části varny, která zvýšila kapacitu výroby piva Pilsner Urquell o třetinu na 3,5 milionu hektolitrů ročně. Asahi Group Holdings plzeňský pivovar převzal loni v dubnu. Lahvové i sudové pivo z Prazdroje už míří do téměř 60 zemí světa.



Prazdroj, který poslední roky využíval varnu na výrobu ležáku na 100 procent, vidí největší potenciál růstu na asijských trzích, kam firma dodává čepovaný i balený ležák.



"Největší potenciál je v Číně. Nejen kvůli tomu, že to je největší populace na světě, ale také kvůli změně trhu s pivem," řekl Kitagawa. Celková spotřeba tam sice klesá, ale rostou, stejně jako na celém světě, prodeje řemeslných piv z minipivovarů a piv dovážených. "Dokonce i naše Asahi Super Dry (prémiové pivo skupiny Asahi) tam má poslední tři roky 20procentní růst," uvedl Kitagawa. Pilsner Urquell směřoval do Číny už několik let, předchozí vlastník Prazdroje, SABMiller tam ale měl společný podnik s lokálním distributorem. "Takto se ale nedal úplně maximalizovat potenciál Pilsneru Urquell na tomto trhu. A teď je ta situace trochu jiná, protože speciálně mladá generace obdivuje evropské značky, nejen v pivech, ale také v módě i třeba v autech," uvedl.





Letos v dubnu Asahi zahájil prodej Pilsneru Urquell v Japonsku. "Velmi pečlivě vybíráme provozovny, které mohou prodávat sudový Pilsner Urquell. Rozhodně ho nechceme prodávat v lacinějších pubech," řekl Kitagawa. Cena čepovaného plzeňského ležáku je v Japonsku dvakrát vyšší, než kolik stojí Asahi Super Dry. Velmi úspěšný už je český ležák v Jižní Koreji, stejně jako Velkopopovický Kozel, oba stále rostou.Podle Kitagawy se nedá odhadnout, kolik let vydrží současná zvýšená výrobní kapacita v Plzni. "Pokud značka (Pilsner Urquell) dále poroste, tak nemáme žádné zábrany, abychom dále přemýšleli o správném investování ," řekl. Pokud budou ještě vyšší požadavky spotřebitelů, je podle něj "povinností podniku" vyšší výrobu zajistit. "Předpokládáme, že časem bude třeba kapacitu rozšířit, ale kdy to bude přesně, to je těžké říct," uvedl generální ředitel Prazdroje Grant Liversage.Liversage letos opět očekává vyšší prodej Pilsneru Urquell; loni vzrostl jeho odbyt v Česku o více než sedm procent, v zahraničí ho lidé poprvé vypili více než milion hektolitrů. "Na místním trhu ale letos velký nárůst neočekáváme," uvedl Liversage. Český trh podle něj stagnuje a zřejmě to tak v příštích letech zůstane.Ani Kitagawa neuvedl, jaký odhaduje plánovaný nárůst exportu Pilsneru Urquell. Podle Liversage chce firma zvyšovat objemy prodeje, ale soustředí se hlavně na kvalitu piva a jeho čepování. "A s tou kvalitou pak přijde i ten nárůst prodeje," řekl ředitel Prazdroje.Japonci teď vstupují na český trh se svým pivem Asahi Super Dry. Podle Kitagawy má šanci a najde si své konzumenty. "Opět jde o značku, která předpokládá vysokou kvalitu místa kde a jak se čepuje. A pak kvalita může přinést ty objemy," dodal Liversage.Asahi loni prodal přes 21 milionů hektolitrů piva. Prazdroj přes 11 milionů hektolitrů piva, meziročně o tři procenta více. Odbyt v zahraničí přesáhl čtyři miliony hektolitrů a zvýšil se o osm procent. Prodeje v ČR se meziročně zvýšily o necelé procento.