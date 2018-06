Německo zadrželo šéfa Audi kvůli emisní aféře

Německé úřady dnes zadržely šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera v souvislosti s aférou kolem manipulací s emisemi. Uvedla to mateřská firma Volkswagen. Podle agentury Reuters je Stadler nejvyšším vedoucím představitelem koncernu Volkswagen, který byl kvůli emisnímu skandálu zatčen. Preferenční akcie Volkswagen prohloubily pokles, odpoledne ztrácely zhruba 3,8 %. Renomovaný německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung bez uvedení zdrojů napsal, že Audi jmenuje dočasného generálního ředitele.



Mnichovská prokuratura již minulý týden oznámila, že Stadler je v souvislosti s emisní aférou vyšetřován, a to mimo jiné kvůli podezření z podvodu. Podle dnešního prohlášení prokuratury byl Stadler vzat do vazby kvůli obavám, že by se mohl snažit o maření vyšetřování. Stadler je předsedou představenstva Audi od roku 2007.





"Obviněný byl předveden před vyšetřovací soudkyni, která nařídila uvalení vyšetřovací vazby," uvedla dnes prokuratura. Upozornila, že pro Stadlera stále platí presumpce neviny.Koncern Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Skandál se týká také zhruba 1,2 milionu vozů české divize Škoda Auto.Americká prokuratura letos obvinila bývalého šéfa koncernu Martina Winterkorna ze zločinného spolčení, které mělo za cíl utajit před úřady podvod s měřením emisí. Podle agentury Reuters však není pravděpodobné, že by se Winterkorn dostal do rukou amerických úřadů, protože Německo své státní příslušníky do zemí mimo Evropskou unii nevydává.Mnichovská prokuratura dnes upozornila, že Stadlerovo zadržení nebylo provedeno na žádost amerických úřadů. Stadler byl podle prokuratury zadržen v časných ranních hodinách ve svém domě v Ingolstadtu. Nejpozději ve středu by měl být předveden k výslechu. Před tím se bude moci poradit se svými právníky.Stadlerovo zatčení by mohlo zkomplikovat situaci novému šéfu Volkswagenu Herbertu Diessovi. Ten se nyní snaží zreorganizovat vedení koncernu a zrychlit tempo při rozvoji aktivit v oblasti elektrického pohonu, automatizace řízení, digitalizace a nových služeb.