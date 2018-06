Čínská cla na americkou ropu zasáhnou obchod za miliardu měsíčně

Pokud Čína splní své hrozby a uvalí cla na dovoz ropy ze Spojených států, zasáhne obchod, který poslední dva roky rychle stoupá a jehož měsíční hodnota dosahuje jedné miliardy dolarů, uvedla agentura Reuters.



Americký prezident Donald Trump minulý týden rozhodl o uvalení cel ve výši 25 procent na čínské zboží, jehož roční dovoz dosahuje hodnoty 50 miliard USD. Peking bezprostředně poté oznámil, že chystá opatření obdobných rozměrů a intenzity, cla hodlá zavést na dovoz některých surovin z USA včetně ropy.





Ceny americké lehké ropy WTI zareagovaly poklesem, dnes dopoledne jsou na nejnižší úrovni od dubna. Americká lehká ropa WTI se dnes kolem 10:17 obchodovala nižší o 1,4 % na 64,19 USD /b. Oproti tomu její středomořský protějšek Brent ztrácel 0,25 %. O asi 2 % v pátek oslabily akcie amerických ropných společností.Eskalace obchodní války USA a Číny nastává v době, kdy se rozhoduje o dalším vývoji na světovém trhu ropy . Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a další producenti včetně Ruska budou tento týden jednat o budoucnosti dohody o omezování těžby, kterou uplatňují od začátku loňského roku. Na jednacím stole je uvolnění těžebních restrikcí a tyto státy mohou americké dodávky do Číny snadno nahradit. Z nové situace by mohl profitovat rovněž Írán, proti němuž USA v květnu rozšířily své sankce.Zařazení ropy na sankční seznam čínský ropný průmysl zaskočilo. V souladu s dřívější politikou Pekingu snižovat přebytek v obchodu s USA dovozem ropy se sektor podle zdroje agentury Reuters připravoval na úplný opak.Podle údajů Thomson Reuters Eikon se hodnota dodávek ropy z USA do Číny zvýšila od počátku roku 2017 ze 100 milionů dolarů měsíčně na nynější téměř jednu miliardu.