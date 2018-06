Dolar nemusí mít vyhráno

Fed i Evropská centrální banka vyložily karty. O slovo se pak opět přihlásil Donald Trump se svým protekcionismem. A právě toto téma by v rámci příštích dní, týdnů a možná i měsíců mohlo být jedním z těch, které určí další směřování světových trhů.

Nejcitlivější reakci minulého týdne jsme zaznamenali u eura, které srazil ve výsledku holubičí výstup z červnového zasedání Rady guvernérů ECB. Všeobecně očekávané prodloužení programu QE s ohlášeným, avšak stále podmíněným, koncem v prosinci bylo zcela přebito oznámením o udržení evropských sazeb na současných úrovních alespoň do léta 2019.

Rétorika tohoto typu je jasně holubičí, i přesto se jen velmi mírně podepsala na otevřených sázkách hedgeových fondů. Ty sice dále osekávaly nekomerční sázky na long eura až na nové letošní minimu kolem 88 tisíc, oproti předchozím týdnům byl tento posun viditelně mírnější. U dolaru byl dokonce pozorován zcela opačný scénář. I když Fed přislíbil rychlejší proces zvyšování sazeb, což by americkou měnu mělo podpořit, fondy namísto toho mírně zvýšily své sázky na short americké měny z úrovní těsně pod 20 tisíci zpět lehce nad 22 tisíc.

Jak se zdá, úroková divergence mezi Evropou a USA se bude nadále rozšiřovat. Fakt, že si ECB nastavila jasně daný cíl ohledně budoucího zvyšování úroků, se zřejmě podepíše na „otupení“ krátkodobých evropských sazeb, a tedy i na výhledu ještě nedávno favorizovaného zpevnění eura ve spojitosti s koncem čistých nákupů aktiv. K tomu, abychom viděli opačnou situaci, by bylo potřeba opravdu dobrých dat přicházejících ze starého kontinentu, která by ve výsledku výhled ECB ještě změnila.

Dolar tak ze současné situace vychází jako pravděpodobný vítěz. Byť zpráva o rychlejším zvyšování sazeb Fedu nepřinesla očekávané posílení americké měny, a to z důvodu obavy ohledně blížícího se konce utahovacího cyklu, svou roli pak sehrává i nervozita z čím dál tím plošší americké výnosové křivky, vzhledem k holubičímu sentimentu ECB by mu síla posledních týdnů – zřejmě i přes mírné navýšení sázek na short – měla vydržet.

Stále je tu ale jeden háček. A tím je další posun amerického protekcionismu. Prezident Trump v pátek oznámil uvalení cel o velikosti 25 % na čínský dovoz v hodnotě 50 miliard dolarů a neopomenul dodat, že případná odvetná opatření se neobejdou bez odpovědi. Dostáváme se tak do rizikové situace, kdy nadále hrozí vznik úplné obchodní války, a to nejen s Čínou, ale dost možná i s ostatními zeměmi, jako je Mexiko, Kanada, případně i EU.

A první krůčky, zatím sice velmi opatrné, byly z čínské strany podniknuty již v sobotu. Čínská státní agentura Sin-chua s odvoláním na ministerstvo financí informovala o zavedení 25% cel na dovoz více než pěti stovek amerických produktů v hodnotě přibližně 34 miliard dolarů. Opatření by se mělo týkat především zemědělských komodit, ale například i elektrických automobilů či cigaret.

Jak moc by mohla celá situace eskalovat? Fed sice ve spojitosti s americkou celní politikou uvedl, že zatím nebyly pozorovány žádné výrazně negativní dopady na přicházející data, celoplošná obchodní válka by tento efekt již ale bezesporu měla. V takovou chvíli by americká centrální banka neměla jinou možnost, než naplánovaný proces utahování své politiky o něco přibrzdit, resp. minimálně tento krok začít zvažovat (jednalo by se však o dlouhodobější proces, nikoliv o rozhodnutí ze dne na den).

V tuto chvíli se samozřejmě nacházíme v oblasti čistých spekulací. Prozatím věříme, že úplná obchodní válka je ten méně pravděpodobný scénář, což je pro světové trhy jedině dobře. Tento pohled ostatně reflektuje i aktuální vývoj dolaru vůči euru, kde spíše než jakékoliv výraznější výkyvy v příštích dnech očekáváme určitou stabilizaci s tím, jak trhy do svých očekávání postupně včleňují nejnovější informace od centrálních bank.

A právě ze strany zahraničních centrálních bank se v tomto týdnu zřejmě dočkáme hned několika komentářů. Představitelé Fedu se dnes sejdou na konferenci Bank Culture Conference, jejich kolegové z ECB pak mají na programu ECB Forum konající se v portugalském městě Sintra až do středy. Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,159 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 94,86 bodů. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí 1,154-1,165 EURUSD.*

Koruna se v závěru minulého týdne udržela nad hranicí 25,70 za euro. K silnějším hodnotám ji nepomohly ani mnohé komentáře členů bankovní rady ČNB hovořící o možnosti dřívějšího zvýšení sazeb oproti prognóze.

Česká národní banka zasedá ve středu 27. června, do středy 20. června tedy existuje poslední prostor pro případná další vyjádření centrálních bankéřů, poté začíná týdenní informační karanténa. Vzhledem k dosavadním reakcím kurzu na zmiňované komentáře, však nečekáme, že by jakékoliv další měly o poznání výraznější efekt.

Vše tedy naznačuje tomu, že se dočkáme letní úrokové akce. V tuto chvíli se přikláníme k tomu, že by Rusnok a spol. mohli sazby zvýšit již v červnu. Pokud by se tak nestalo a koruna nezaznamenala citelný posun k silnějším úrovním, ten samý krok by měl přijít o něco později, a to v srpnu společně s novou prognózou (více jsme žhavé úrokové léto popsali zde).

Dnes nás z domácích dat čeká index cen výrobců, u kterého se očekává další zintenzivnění inflačních tlaků. Jeho květnová hodnota by tak měla vzrůst z předchozí stagnace na 1,5 % meziročně. Koruna se aktuálně obchoduje na 25,71 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,64 až 25,79 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,07 až 22,33 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.