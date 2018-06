Ranní glosa: Setkání euroskupiny a turecké volby

Čeká nás o něco klidnější týden bez velkých rozhodnutí Fedu a ECB. Pozornost se asi soustředí jednak na setkání OPEC s Ruskem ve Vídni (více v části o komoditách) a současně na první setkání ministrů financí eurozóny (euroskupiny) se svým italským protějškem Giovanni Trio. Ten by měl představit rozpočtové plány nové italské vlády. A ty alespoň v obecné rovině “na papíře” stále počítají s kombinací nákladných opatření - zavedením základního příjmu 780 eur měsíčně a zavedení rovné daně (na úrovni 15-20 %). Pokud italská strana půjde ostře proti společným rozpočtovým pravidlům, bude to pro zesláblé euro další špatná zpráva. V tomto světle ani stabilizace červnových PMI v eurozóně (po pěti měsících propadu) nemusí nabídnout dostatečnou útěchu. Nebude mít podle posledních slov Maria Draghiho stejně žádný dopad na rychlejší utahování měnové politiky - sazby půjdou vzhůru nejdříve za rok…Ve střední Evropě dál držíme naši sázku na červnový růst sazeb, a to především kvůli vyšší inflaci , rychlejším mzdám a slabší koruně . Je vidět, že ani holubičí ECB nakonec středoevropským měnám v uplynulém týdnu na dlouho nepomohla a koruna vyskočila zpátky nad 25,70 EUR/CZK . Tento týden mohou mít navíc problém s blížícími se tureckými volbami , které mohou nepříjemně dopadat na liru a zprostředkovaně na celý středoevropský region…