Víkendář: Z Evropy se stává Trumpův otloukánek, měla by se postavit na vlastní nohy

Nastal čas, aby se Evropa začala bránit a přestala ustupovat americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ten ji totiž podle Marka Leonarda z European Council on Foreign Relations soustavně zastrašuje a pokud Evropané nenajdou dost kuráže se mu postavit, nepřestane.



Evropa měla ohledně USA nejdříve plán A, který spočíval v popírání reality. Tvrdil, že Trump nezastupuje Spojené státy a rozumní lidé jej budou krotit, píše na stránkách Politico Leonard. Jenže Trump všechny rozumné lidi vyhodil a Evropa hledala plán B. Ten nakonec spočíval ve snaze Trumpovi vyhovět. Začalo se tak mluvit o tom, že výdaje na zbrojení jsou v Evropě skutečně příliš nízké a Trump má vlastně ve vztahu k Íránu pravdu.





Jenže Trump pokračoval uvalením cel na největší obchodní partnery a ignoruje mezinárodní dohody. K tomu přidejme jeho chování po zasedání zemí G7 a je zřejmé, že evropské ústupky vnímá jen jako známku slabosti. „Jsem horlivým zastáncem atlantické spolupráce, tudíž nemám vůbec radost z konstatování, že je čas na plán C, kterým je postavit se Trumpovi čelem. Ať Evropa ukončí spolupráci tam, kde to bude americké zájmy poškozovat přímo,“ píše Leonard.Hovory o naprosté „strategické autonomii“ Evropy jsou nesmyslné, protože Spojené státy budou pro Evropu vždy tím nejbližším partnerem. V delším období ale oběma stranám prospěje vyrovnanější vztah. Pokud Evropa například nebude schopna prosadit své postoje vůči dohodě s Íránem, stane se otrokem změn nálad ve Washingtonu.Skeptici tvrdí, že Evropa si nedovolí přímý konflikt se Spojenými státy. Jenže pokud Američané kvůli Íránu skutečně zavedou sankce na evropské firmy , které se budou chovat podle mezinárodních dohod, nelze hovořit o suverenitě evropských zemí. Jestliže sankce skutečně vejdou v platnost, Evropa by mohla podniknout odvetné kroky vůči americkým firmám podnikajícím na jejím území. Evropa na Spojených státech stále silně závisí v oblasti bezpečnosti a řada politiků v Evropě zastává názor, že nejlepší je status quo. Umožňuje jim totiž ušetřit peníze za obranu a nepouštět se do nebezpečných mezinárodních konfliktů. Pokud si mají vybrat mezi skutečnou suverenitou a parazitováním na jiných, vyberou si to druhé, protože jde o cestu nejmenšího odporu. Jenže takto šlo podle Politica postupovat v době, kdy byly spory mezi Evropou a USA jen „taktického“ rázu. S Trumpem v čele USA se ale situace mění a Evropa musí být schopna myslet a chovat se jako svébytný subjekt.V současné době nejde o taktické spory, ale o rozkol ve strategických otázkách. Americký prezident se domnívá, že globální liberální řád byl vytvořen proto, aby zničil Spojené státy. A podle toho jedná. „Pokud nebudeme jednat nyní, jiní nám budou vnucovat své zájmy. A ani nám nebudou předem hlásit, že hodlají vše vyhodit do povětří,“ tvrdí Leonard.Zdroj: Politico