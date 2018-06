Perly týdne: Itálie je silná a němečtější než Německo

Trhy, ekonomika, politika – silná Itálie a Rakousko proti nelegální migraci

Tvrdší postup vůči imigraci: Politico tvrdí, že rakouský konzervativní kancléř Sebastian Kurz na setkání s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem hovořil o boji s nelegální imigrací jako o prioritě v době, když bude Rakousko předsedat v druhé polovině roku Radě EU. „Neměli bychom čekat, až dojde ke stejné katastrofě jako v roce 2015. Je potřeba jednat včas“, řekl Kurtz.



Seehofer si vybral setkání s Kurtzem namísto „integračního summitu“, který se ve stejný den konal v Berlíně. Ministr zastává ohledně imigrace mnohem tvrdší postoje než německá kancléřka Merkelová. Mimo jiné prosazuje silnější ostrahu vnějších hranic EU. Po telefonickém rozhovoru s italským ministrem vnitra Matteem Salvinim, uvedl, že Itálie by ráda spolupracovala s Vídní a Berlínem na zvýšení bezpečnosti, boji s terorismem a řešení otázky migrace. Seehofer a Salvini spolu prý „naprosto souhlasí v otázce zabezpečení vnějších evropských hranic“.





Jaká je skutečná Itálie: Na investičních stránkách Credit Writedowns píší o tom, jak italští politici vykreslují situaci v zemi voličům. Konkrétně je popisován rozhovor, který poskytl ministr financí Giovanni Tria stránkám Corriere Della Sera. Podle ministra je Itálie zemí se silným fundamentem, ale nyní doplácí na „všeobecně rozšířenou volatilitu a riziko“. Je tak prý pochopitelné, že v takovém prostředí jsou trhy znepokojeny i politickým vývoj v Itálii i přesto, že jde o zemi se silnou ekonomikou.



Tria poukázal i na to, že během posledních 25 let dosahovala Italská vláda primárních rozpočtových přebytků a to dokonce jedněch z nejvyšších v celé Evropy. Nelze jí tedy vinit z nějakých „rozpočtových dobrodružství“. Problém tkví ve vysokých dluzích z minulosti, i když čisté zahraniční dluhy jsou téměř nulové, protože proti závazkům stojí téměř stejný objem zahraničních aktiv. Itálie navíc dosahuje „významného přebytku běžného účtu“ a celkově tedy podle ministra nelze hovořit o tom, že by jí měla hrozit finanční krize. Na internetových stánkách „Invest in Italy”můžeme najít konkrétní vývoj primárních přebytků a jejich srovnání s vybranými zeměmi:





Podle Credit Writedowns je pohled Italů na graf takový, že jejich vláda je v otázkách rozpočtu ještě obezřetnější než Němci, kteří se na úroveň italských přebytků dostávali jen postupně. Němci prý zase podobné grafy vnímají jako ukázku toho, že za Schroedera a Chiraca nebyla brána pravidla EU moc vážně a to se nesmí již nikdy opakovat. Italové tedy obecně tvrdí, že jejich hlavní zátěží jsou vysoké dluhy z minulosti, jinak jsou v otázkách financí „němečtější než sami Němci“.



Otázkou ale každopádně zůstává, jak se dluhové zátěže z minulosti zbavit. Podle některých je klíčem pokračující fiskální utahování, jiní kladou důraz na ekonomický růst. A toto téma zase rychle vede k možnosti odchodu z eurozóny. Tria k tomu ovšem uvedl: „Naše vláda má jednotný a jasný postoj, který říká, že žádná diskuse o odchodu od eura se nekoná. Nejde jen o to, že nechceme odejít, ale my budeme jednat tak, že podmínky vedoucí k odchodu ani nenastanou“.







Byznys – Tesla prošlápla cestu, Facebook ztrácí



Tesla prošlapala cestu, půjdou po ní ale možná jiní: Fool.com se věnuje konkurenci, která roste společnosti Tesla i mimo automobilové odvětví. Lockheed Martin totiž oznámil, že našel způsob, jak vyrábět akumulátory mnohem levněji než je současná produkce lithium-iontových baterií. Hodlá totiž z procesu vynechat lithium. Většina investorů přitom pravděpodobně zná společnost Lockheed Martin jako zbrojařskou firmu, ale ona investuje i do zelených a obnovitelných technologií. Ty zahrnují vše možné od získávání energie z vln v oceánu až po filtrování soli tak, aby se vytvořila pitná voda pro jadernou fúzi.



Lockheed také prý pracuje na baterii, kterou by utility mohly využít k ukládání energie a stabilizaci přenosových sítí. Lockheed tvrdí, že nová technologie baterií bude vyrobena z netoxických kovů a chemikálií rozpuštěných ve vodním roztoku. Tyto materiály budou levné, ale ne nutně tak lehké jako lithium. Což ovšem utilitám nevadí, protože pro ně váha baterií není rozhodujícím faktorem. Kladou naopak důraz právě na náklady. Konkurencí Tesle pak v této oblasti už je joint venture Fluence založený společnostmi AES a Siemens.





Facebooku utíkají uživatelé, ale má to vlastnicky pojištěné: CNBC poukazuje na další známky poklesu zájmu o Facebook. Oxford University totiž zveřejnila studii, podle které jsou jeho stránky stále méně využívány jako zdroj zpráv, uživatelé se namísto toho obrací směrem k alternativním platformám jako je Whatsapp. „Od roku 2016 klesla spotřeba zpráv na Facebooku v globálním měřítku o 6 %, zatímco u Whatsapp došlo k růstu o 4 %. Instagram a Snapchat dosáhly 3 % a 2 % růstu. Whatsapp a Instagram jsou ale vlastněny Facebookem“, píše CNBC. Studie prý hovoří o rostoucí nervozitě uživatelů facebooku z toho, jak široká je síť jejich přátel. I to přispívá k menší ochotě používat tuto platformu pro „spotřebu zpráv“.





U nás doma – ohrožení chudobou a samořídící zákon



Ohroženi chudobou: Idnes.cz tento týden píše, že „pětina mladých lidí je ohrožena chudobou, rizikem je rodina i vzdělání“. „Dvaadvacet procent mladých lidí je ohroženo chudobou, ale ne z důvodů, které by nás asi napadly, jako je osobní selhání. Je to z velké části zaviněno rodinným zázemím, ve kterém vyrůstali. Dále je to dáno vzděláním, čtyřicet procent mladých lidí se základním vzděláním má problém s chudobou, u vysokoškolsky vzdělaných toto číslo klesá na třináct procent. Třetím důvodem je zkušenost se ztrátou bydlení nebo časté stěhování,“ uvedl pro idnes.cz ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.



Potíže s financemi mají tedy spíš ti, kteří v nuzných podmínkách už vyrůstali. Téměř desetina obyvatel Česka přitom dnes žije pod hranicí příjmové chudoby. Desítky tisíc Čechů žijí bez domova, dalších víc než sto tisíc žije na ubytovnách či jim hrozí ztráta bydlení. Výrazně víc chudých je mezi ženami než mezi muži. Odborníci se pak podle idnes.cz shodují se na tom, že „nejdůležitější prevencí chudoby je předcházení zadlužení, dostupné bydlení a podpory pracovního uplatnění“. Většina jich také považuje za důležité získat pomoc při hledání první práce a větší dostupnost školek.





Samořídící zákon: Ihned.cz píše tento týden o tom, že „mezi české poslance míří vůbec první právní norma, která řeší budoucí provoz samořiditelných aut na tuzemských silnicích“. V této souvislosti zmiňuje, že na evropských silnicích zemře každý rok více než 25 tisíc lidí. Za devět z deseti smrtelných nehod přitom může chyba řidiče. Evropa tak má plán, jak do roku 2030 počet tragických dopravních nehod snížit na polovinu a do roku 2050 je pak zcela eliminovat. Klíčovou roli při tom má hrát právě nástup autonomních vozidel. Evropská komise tlačí na automobilky, aby do svých vozů montovaly co nejvíce bezpečnostních systémů, které dokážou vyloučit chybu řidiče.



Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka v této souvislosti tvrdí, že u nás je změna v zákonech nezbytná, protože autonomní řízení budou zákazníci využívat možná už příští rok. „Pro Česko je krok k autonomnímu řízení jedinečnou šancí, jak se udržet na špičce automobilového průmyslu“, míní Jurečka. Novela přitom neumožňuje jakýkoliv provoz autonomních vozidel, umožňuje jen provoz aut takzvané třetí úrovně, v nichž musí neustále být způsobilý řidič připravený opět převzít řízení.