Daňový balíček: Vypadly špatné nápady, ale jeden potřebný tam naopak chybí

Zadruhé, dokud se nezlepší zmíněná malá investiční odvaha samospráv (a to je běh na spíš delší trať), zřejmě by bylo dobré změnit rozpočtové určení daní tak, aby větší část daňových příjmů šlo do státního rozpočtu. Jinak nás bude i nadále mást podivný obrázek, kdy často přicházející čísla o státním rozpočtu budou špatná, ale z méně často a s větším zpožděním reportovaných čísel o celém veřejném sektoru se pak dozvíme, že české veřejné finance jsou vlastně – aspoň opticky – ve velmi slušném stavu. Těmto změnám v rozpočtovému určení daní se ale včerejší balíček bohužel nevěnuje.



Michal Skořepa