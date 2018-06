Zvýší letos FED sazby 3x nebo 4x?

Na červnovém zasedání zvýšil FED podruhé v letošním roce sazby. Hlavní sazba je tak nyní mezi 1,75 a 2,00 %. Rozhodnutí bylo očekávané.

Americká ekonomika se lehce přehřívá, což bude znamenat pokračování postupného zvyšování úrokových sazeb. Spotřebitelská inflace je nyní na 2,8 %, což je již relativně vysoko nad cílem FEDu (2 %). Pro FED je nicméně důležitější PCE inflace, která byla v dubnu 2,0 %, ale postupně dochází k jejímu růstu. Míra nezaměstnanosti je nyní nižší, než by odpovídalo (neinflační) rovnováze. Proto s velmi vysokou pravděpodobností přistoupí FED ve druhé polovině roku k dalšímu 1-2 zvýšením sazeb.

Nyní je klíčová otázka, kolik zvýšení to bude. FED je optimistický a čeká dvě zvýšení. K tomu se kloní i trhy. My jsme naopak spíše skeptičtí. Jednak kvůli silnému dolaru, který bude proinflační tlaky tlumit, a také čtvero zvýšení sazeb za 9 měsíců se nám zdá hodně. Pokud by k tomu FED přistoupil, tak do budoucna může dle nás zvýšit riziko prudkého zhoršení vývoje americké ekonomiky (100 bodů za tak krátkou dobu je opravdu velký impulz). Proto se kloníme letos již jen k jednomu zvýšení.



Jiří Polanský