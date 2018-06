Dolar zůstává vůči euru silný

Výkonnost eurozóny zůstane příznivá a navíc se bude blížit ukončení QE. Naopak v USA jsme oproti trhům (i FEDu) mírně skeptičtí, když čekáme již jen jedno zvýšení sazeb ve druhé polovině roku, protože silný dolar začne působit v americké ekonomice jako protiinflační faktor a navíc se nám zdá, že růst sazeb FEDu o 100 bodů za 9 měsíců by už mohl být pro ekonomiku příliš silný impulz (jinými slovy čekáme, že si to FED rozmyslí). To pak způsobí mírné zklamání pro trhy a dojde tak k mírnému oslabení dolaru.

Ve střednědobém horizontu bude euro pozvolna posilovat , když v USA se bude cyklus postupného zvyšování sazeb pomalu chýlit ke konci a naopak v eurozóně se začne měnová politika postupně utahovat.





Jiří Polanský