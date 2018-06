Zlámalová: Zeman vzkazuje Babišovi, na Beneše (ČEZ) mi nesahejte

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš se včera sešel s prezidentem Milošem Zemanem . Podle Beneše se řešily respektive spíše jen probíraly především otázky budoucnosti domácí a evropské energetiky. Podle Beneše byla schůzka velmi úspěšná a konstruktivní.Podle agenturních zdrojů schůzka měla řešit také některé personální otázky především kolem stávajícího MPO Tomáše Hünera, ale to Beneš popřel s tím, že žádné personální otázky se neřešily.Podle analytičky Lenky Zlámalové, která schůzku komentovala v pořadu Události, bylo hlavním cílem schůzky vyslat jednoznačný signál směrem od prezidenta k premiéru Babišovi , aby počítal s Benešem v pozici šéfa ČEZu i nadále. Beneš je dlouhodobě "trnem v oku" současnému premiérovi. Podle Zlámalové prezident tímto způsobem naznačuje, že Beneš je tím "pravým" pro jednu z klíčových pozic podnikové sféry v zemi a Babiš by neměl dále usilovat o jakoukoli změnu. v tomto ohledu.Již delší dobu se spekuluje, že Babiš by rád získal větší kontrolu nad hlavní energetickou společností v zemi.