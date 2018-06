TopForex: Kohoutky levných peněz se zavírají

Evropská centrální banka dostála očekáváním a ve čtvrtek naznačila konec kvantitativního uvolňování. Veškeré sazby ponechala nezměněné. Hlavní refinanční sazba proto zůstává na nule a depozitní sazba na -0.4 %. Jako důležitější se ale ukázaly reakce na ukončení QE: ECB bude i nadále pokračovat v měsíčních nákupech cenných papírů v objemu 30 miliard EUR , a to až do září 2018. Poté se objem sníží na 15 miliard, přičemž na této hladině setrvá do prosince. Od roku 2019 centrální banka už nebude tvořit nové peníze určené k nákupu dluhopisů ani jiných cenných papírů. To jsou pro euro jestřábí novinky, se kterými trh již počítal a proto se také mohly projevit v cenách.

ECB dodala, že peníze z expirujících dluhopisů využije na nákup dalších, což vzhledem k všeobecnému vědomí investorů také nebylo žádným překvapením.

Draghi také připomněl mírný forward guidance, způsobený tím, že sazby zůstanou na současných hladinách minimálně do léta 2019 a možná i déle. Vše se odvíjí od toho, jak rychle začne růst inflace udržitelným tempem na předpokládánou hladinu. Trh se spíše soustředí na dodatek o sazbách a euro se rychleji vyprodává. Pár EUR/USD se propadl na hodnotu 1.1730, což představuje pokles o cca 100 pips.

Ve středu večer zasedal i americký FED. Ve výsledku zvýšil úrokovou sazbu na 2 % a je patrné, že tento krok zopakuje do konce roku alespoň dvakrát. Trh počítal s jediným zvyšováním a současnou situaci lze vnímat tudíž jako jestřábí překvapení. Centrální banka navíc přistoupila k navýšení projekcí ekonomického růstu. Inflace, v USA měřená pomocí indexu CPI, se dostala na 2.8 % a jádrová inflace dokonce meziročně na 2.2 %. I když tyto identifikátory nemá FED zrovna v oblibě, zanechává to dojem prudké akcelerace růstu cen v USA. Díky němu by se sazby mohly koncem roku zvyšovat ještě rychleji. Po zasedání ale klesl dolar i výnosy. Trh tedy nemá v prognózy FEDu velkou důvěru a k rychlému zvyšování sazeb v příštím roce se staví skepticky.

Problémem zůstává zužující se dluhopisová křivka, jejímž následkem by mohl být v případě dalšího navýšení sazeb přechod do inverzního teritoria. Krátkodobé sazby jsou teď vyšší než dlouhodobé a historicky v takové konstelaci vždy do 18 měsíců přišla recese. I proto investoři nakupují dluhopisy s delší splatností, které jim poskytují bezpečný přístav.

V noci ze středy na čtvrtek zasedala i Bank of Japan a i ta přistoupila ke snížení nákupů dluhopisů v programu QQE o 15 miliard USD za měsíc. Zdá se, že kohoutky laciných peněz centrálních bank se zavírají. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím vypořádají světové ekonomiky, které momentálně stojí na vrcholu svých růstových cyklů.